Bayern-Show krönt Torrekord-Nacht in Königsklasse
© gepa

Champions League

Bayern-Show krönt Torrekord-Nacht in Königsklasse

22.10.25, 21:48 | Aktualisiert: 23.10.25, 00:17
Teilen

24 Stunden nach der 43-Tore-Nacht machten Bayern & Co. den Torrekord am 3. Spieltag perfekt. Mit insgesamt 71 Toren wurde die bisherige Bestmarke vom 5. Spieltag 2024/25 übertroffen. Tabellenführer Paris SG, Inter Mailand, Arsenal, Bayern und Real sind noch ohne Punkteverlust.  

Einen wichtigen Beitrag leistete Konrad Laimer beim 4:0-Sieg der Bayern gegen Brügge. Der ÖFB-Star lieferte sowohl beim 2:0 durch Harry Kane (14.), beim 3:0 durch Luis Diaz (34.) als auch beim „Joker“-Treffer zum 4:0 vom kurz davor eingewechselten Jackson (79.) die Vorarbeit. Eröffnet worden war der Münchner Torreigen vom 17-jährigen Supertalent Lennart Karl nach einem sehenswerten Solo (5.). Der großartige Laimer spielte durch, die Münchner sind nun Tabellenzweiter hinter PSG.

Für den belgischen Bayern-Trainer Vincent Kompany war der Sieg eine besondere Genugtuung – beim letzten Aufeinandertreffen mit Brügge – vor vier Jahren als Anderlecht-Coach – war er rassistisch beleidigt worden.

Real erzittert 1:0-Sieg im Kracher gegen Juve

Im Kracher des Abends setzte sich Real Madrid gegen Juventus Turin mit 1:0 durch. Vor allem im Finish mussten die Königlichen ordentlich zittern. ÖFB-Kapitän David Alaba konnte verletzungsbedingt (Wadenmuskelzerrung) nur zusehen, durfte aber über den Siegestreffer von Jude Bellingham, der nach einem Vinicius-Stangentreffer abstaubte (57.) jubeln. Damit empfangen die Madrilenen am Sonntag (16.15 Uhr) mit einem Erfolgserlebnis im Rücken den FC Barcelona zum "Clasico". 

5:1-Schützenfest von Liverpool in Frankfurt

Liverpool beendete unterdessen seine vier Spiele dauernde Niederlagenserie.  Die Reds drehten ein 0:1 in Frankfurt (26., Kristensen) zum 5:1-Schützenfest. Ekitiké (35.), Van Dijk (39.), Konaté (44.), Gakpo (66.) und Szoboszlai (70.) sicherten der Truppe von Arne Slot den klaren Erfolg, wobei 140-Millionen-Neuverpflichtung Wirtz bei den letzten Toren die Vorarbeit geleistet hatte.

Chelsea siegt 5:1 nach Ajax-"Geschenken"

In London verteilte Ajax Amsterdam gegen Chelsea Gastgeschenke und verlor 1:5. Die Niederländer spielten nach einer frühen Rote Karte für Kapitän Kenneth Taylor (17.) mehr als 70 Minuten in Unterzahl und verursachten auch noch zwei Elfmeter. Guiu, Caicedo, Fernandez (Elfer), Estevao (Elfer) sowie Tyrique George bewerkstelligten den klaren Erfolg des Klub-Weltmeisters.

Danso holt mit Tottenham Punkt in Monaco

Tottenham erkämpfte mit Kevin Danso in Monaco ein 0:0, während ÖFB-Offensivspieler Muhammed Cham das 0:0 seines Clubs Slavia Prag bei Atalanta Bergamo von der Bank aus sah.

Sporting dreht 0:1 gegen Olympique zu 2:1-Heimsieg

Sporting Lissabon drehte gegen Olympique Marseille ein 0:1 nach der Pause noch in einen 2:1-Heimerfolg. Zu verdanken war dies Marseilles Emerson, der kurz vor dem Pausenpfiff Gelb-Rot nach einer Schwalbe sah. Der VAR hatte den Italiener entlarvt, statt Elfmeter gab es einen Platzverweis. In den Frühpartien besiegte Athletic Bilbao daheim Karabach Agdam ebenso mit 3:1 wie Galatasaray in Istanbul Bodö/Glimt. Yusuf Demir saß bei den Türken auf der Ersatzbank.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
