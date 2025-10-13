Alles zu oe24VIP
Oliver Glasner
Neuer Vertrag

Jetzt ist Millionen-Poker um Oliver Glasner (51) offiziell eröffnet

13.10.25, 09:51
Im Sommer ist der Erfolgstrainer ablösefrei zu haben. 

Der englische Premier-League-Klub Crystal Palace will den auslaufenden Vertrag von Trainer Oliver Glasner (51) verlängern! Präsident Steve Parish bestätigte bei TalkSport: „Wir haben erste Gespräche geführt. Wir würden Oliver gerne halten. Wir bauen hier etwas auf.“

Glasner will Titel

Der Oberösterreicher führte Palace im Mai zum historischen FA-Cup-Sieg – dem ersten Titel in 164 Jahren! Im August folgte der Community Shield, in der Liga liegen die „Eagles“ nach sieben Runden auf Platz 6. Eine beeindruckende Serie von 19 ungeschlagenen Spielen endete erst kürzlich. Parish betonte: „Für Oliver müssen die Bedingungen stimmen. Er will Titel – das macht er kein Geheimnis draus.“

Bayern, Liverpool und ManU

Seit seinem Amtsantritt im Februar 2024 trotzte Glasner mehreren Top-Abgängen: Olise zu Bayern, Eze für 70 Mio. zu Arsenal. Im September verhinderte er sogar den Wechsel von Kapitän Guehi zu Liverpool. Auch Glasner stand zuletzt im wieder im Visier von Giganten. Unter anderem von Manchester United.

