Kurz vor WM-Start: Messi-Statue wird abgerissen

Eine prunkvolle Statue von Argentinien-Superstar Lionel Messi wurde wenige Tage vor dem WM-Auftakt abgerissen.

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Am 11. Juni startet die XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada. ÖFB-Gegner Argentinien mit Superstar Lionel Messi geht als Titelverteidiger ins Turnier und will auch heuer wieder auf den Thron der Fußball-Welt.

Die Albiceleste wird erneut von Kapitän und Superstar Lionel Messi angeführt. Fans auf der ganzen Welt träumen heimlich vom Super-Finale gegen Cristiano Ronaldo und Portugal.

Für beide wird es wohl die letzte WM-Endrunde sein. Doch abseits des Platzes sorgt eine Aktion, die Messi betrifft, für Wirbel. Eine Statue mit dem Ebenbild des achtfachen Weltfußballers musste abgerissen werden.

21-Meter-Statue muss weg

In der indischen Metropole Kalkutta wurde der 21-Meter-Guss aus Fiberglas und Eisen zu Ehren seines Besuches im Dezember des vergangenen Jahres aufgestellt.

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Es hat allerdings nichts mit Messis Beliebtheit zu tun, vielmehr stecken Sicherheitsgründe dahinter. Denn das Kunstwerk schwankt bei zu starkem Wind heftig und drohte bereits wieder umzufallen. Ob und wann die Statue wieder aufgebaut werden kann, ist derzeit noch unklar.