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Große Sorge

Totales WM-Chaos: Erstes Spiel schon abgesagt

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DR Congo's defender #22 Chancel Mbemba (L) and DR Congo's forward #11 Silas (C) attend a training session at the Injs Marcory stadium in Abidjan on February 6, 2024, on the eve of the 2024 Africa Cup of Nations (CAN) semi final football match between Ivory Coast and DR Congo. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
© AFP
Kurz vor der WM droht ein totales Chaos, nun musste bereits ein Spiel abgesagt werden.
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Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) sollte zum absoluten Mega-Event werden. Erstmals treten 48 Nationen an und mit den XXL-Arenen vor allem in den USA soll ein Spektakel garantiert sein.

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Doch wenige Tage davor herrscht jede Menge Chaos. Einerseits sorgen die verschärften Einreisebestimmungen in den USA für Fans und Teilnehmer für Unruhe. So wurde etwa dem Schweizer Stürmer Breel Embolo kurz vor dem Abflug in die USA die Einreisegenehmigung entzogen.

Auch die politisch angespannte Lage zwischen den USA und Asiens Vertreter Iran könnte zu Spannungen und Problemen während des Turniers führen.

Horror in Portugal-Gruppe

Noch dazu kommt, dass im Kongo, der in Gruppe K mit Portugal, Usbekistan und Kolumbien spielt, derzeit das tödliche Virus Ebola wütet und die Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) bereits Alarm schlägt.

Cristiano Ronaldo Portugal
Cristiano Ronaldo trifft am 17. Juni auf den Kongo. © getty

Das Nationalteam aus Afrika musste bereits ein Trainingslager absagen. Nun hätte am 9. Juli kurz vor dem Abflug in die USA noch ein Testspiel in Spanien gegen Chile steigen sollen.

Spiel abgesagt

Doch nun reagiert Juan Franco, der Bürgermeister von La Linea de la Concepción, wo das Testspiel hätte steigen sollen, und sagte nach Rücksprache mit Experten die Partie aus Sicherheitsgründen ab.

Derzeit bereiten sich die Spieler in Belgien auf die Endrunde vor und müssen nun hoffen, dass zum Auftakt am 17. Juli gegen Portugal alles gut geht und man doch noch in WM-Stimmung kommen kann.

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