Doppelte Wein-Premiere – Wien dreht auf

Jetzt im Kalender rot markieren: Am 28. Mai 2026 wird der Arkadenhof im Wiener Rathaus zur größten Weinparty der Stadt!

Von 15 bis 21 Uhr präsentieren am 28. Mai 2026 die besten Wiener Winzer ihre Landessieger-, Goldmedaillen- und Finalisten-Weine – und das erstmals für jedermann!

Doppelte Premiere – Wien dreht auf

Bisher war der Wiener Weinpreis eine exklusive Gala für geladene Gäste. Heuer ist alles anders – alle Weinfreunde dürfen rein! Und als wäre das nicht genug, präsentiert sich der Wiener Wein nach einem kompletten Marken-Relaunch erstmals in einem frischen neuen Look. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) schwärmt: Wien sei die einzige Weltstadt mit nennenswertem Weinbau innerhalb der Stadtgrenzen – und der neue Auftritt zeige das „typisch Wienerische" perfekt!

Jahrgang 2025 – ein Wein wie aus alten Zeiten!

Die Experten sind sich einig: Der 2025er ist ein Ausnahmejahrgang! Keine extremen Hitzewellen, genug Wasser im Weingarten – das Ergebnis sind Weine mit Finesse, Eleganz und echtem Trinkvergnügen. LK Wien-Präsident Norbert Walter betont: Der Wiener Weinpreis sei der wichtigste Ansporn für Spitzenqualität!

880 Millionen Euro – Wein ist Wirtschaftsmotor

Kaum zu glauben, aber wahr: Der Wiener Weinbau bringt der Stadt eine Bruttowertschöpfung von 880 Millionen Euro und sichert rund 12.000 Arbeitsplätze! Dazu spülte die Weinwirtschaft satte 55 Millionen Euro an Steuern in die Stadtkasse. Prost, Wien!

Weinberge schützen die Stadt – vor Verbauung

Hagelversicherungs-Chef Kurt Weinberger macht auf einen oft vergessenen Aspekt aufmerksam: Wiens Weinberge sind der beste Schutz gegen Bodenverbrauch und Verbauung – und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zu Luftqualität und Stadtklima! Also: 28. Mai, Rathaus Wien – der Termin des Weinjahres. Hingehen, verkosten, genießen!