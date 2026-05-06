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Sommer Hot Spot: Pier 22 an Neuen Donau fertig
© Mostlikely Architecture/Quirin Krumbholz

Konsumfreie Zonen

Sommer Hot Spot: Pier 22 an Neuen Donau fertig

06.05.26, 11:59
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Der Sommer kann kommen! Das neue Freizeitareal „Pier 22" auf der Donauinsel ist fertiggestellt – und Wien hat damit einen brandneuen Hotspot direkt am Wasser. 

Dort, wo früher die "Sunken City" war, erstreckt sich jetzt ein modernes 13.000 Quadratmeter großes Freizeitparadies an der Neuen Donau.

Gratis Baden, Duschen, Sport – für alle!

Das Beste am Pier 22: Vieles kostet nichts! Sportgeräte, Duschen und neue Badezugänge sind frei zugänglich. Dazu gibt es eine barrierefreie Badeplattform mit begrünten Inseln, überdachte Sitzbereiche und großzügige Liege- und Sportflächen. Die Stadt hat bewusst auf konsumfreie Zonen gesetzt – weg von den alten Lokalen, hin zu öffentlichem Freiraum für alle.

Drei Lokale und Food Trucks – wer will, kann auch schlemmen

Wer Hunger hat, kommt trotzdem auf seine Kosten: Drei Lokale sind bereits in Betrieb, dazu kommen regelmäßige Food Trucks. Und am 18. Mai öffnet das neue Insel-Restaurant seinen Vollbetrieb – der letzte Baustein des Pier 22 ist damit Geschichte!

Solar-Power am Dach – Pier 22 denkt grün

Auch ökologisch macht das Pier 22 eine gute Figur: 90 Photovoltaik-Elemente auf dem Sportfeld-Dach plus 84 weitere auf dem Restaurant-Solardach produzieren Strom für den Eigenbedarf – überschüssige Energie wird ins Netz eingespeist! Donauinsel, neuer Look, gratis Spaß – der Sommer 2026 gehört dem Pier 22!

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