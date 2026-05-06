Gedankenlesen und Todesmut: Die neue Show der Superlative am Prater

Die Magic World Vienna verwandelt sich in einen Ort des Unmöglichen. Bei der neuen Magic Variety Show treffen internationale Top-Acts auf heimische Größen der Zauberszene. Von packender Mentalmagie bis hin zu spektakulären Großillusionen wird dem Publikum ein Programm der Extraklasse geboten.

Die Magie-Szene in der Bundeshauptstadt bekommt hochkarätigen Zuwachs: Die neue Show ist ab sofort zu sehen und läuft bis Sonntag, 31. Mai in der Magic World Vienna im Wiener Prater. Unter den Künstlern befindet sich der Gastgeber höchstpersönlich: Lucca Lucian, Weltmeister der Mentalmagie und Gründer der Magic World Vienna. Er nutzt psychologische Raffinesse und sein außergewöhnliches Gedächtnis, um die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen zu lassen.

Lucca Lucian © Magic World Vienna

Weltmeisterliche Mentalmagie aus Österreich

Harry Lucas © Magic World Vienna

Neben Lucian sorgt ein weiteres bekanntes Gesicht für verblüffte Gesichter im Publikum. Harry Lucas, der Staatsmeister der Mentalmagie, den viele aus dem ORF oder dem Kabarett Simpl kennen, bindet die Zuschauer direkt in seine „Kopfspiele“ ein. Seine Mischung aus Humor und scheinbar unmöglichem Gedankenlesen hinterlässt oft die Frage, wie viel Psychologie wirklich hinter seinen verblüffenden Tricks steckt.

Comedy und gefährliche Illusionen

Maestro Voronin © Magic World Vienna

Internationales Flair bringt Maestro Voronin in den Prater. Der bekannte Comedy-Magier, der bereits in Las Vegas begeisterte, setzt auf einen einzigartigen Mix aus Charisma und skurrilen Momenten, in denen er sogar Feuer entfacht oder Menschen hypnotisiert. Wer es lieber rasanter mag, kommt bei Christophe Mervil und Aurore Mourgues auf seine Kosten. Das französische Duo kombiniert Eleganz mit Gefahr und zeigt neben Großillusionen auch explosive Effekte sowie riskante Pfeil-und-Bogen-Acts.

Christophe Mervil © Magic World Vienna

Spektakel für jedes Alter

Aurore Mourgues © Magic World Vienna

Das abwechslungsreiche Programm der Magic Variety Show verspricht einen Abend voller Nervenkitzel und guter Unterhaltung. Ob Hypnose oder visuelle Magie – die verschiedenen Acts verschmelzen zu einem Live-Erlebnis für die ganze Familie. Die Show beweist eindrucksvoll, dass moderne Zauberkunst weit über klassische Kartentricks hinausgeht und genau jene überraschenden Momente bietet, die man lange in Erinnerung behält.