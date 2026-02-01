Pistolero überfiel Dorotheum-Juwelier

Die beiden Mitarbeiterinnen blieben körperlich unversehrt, ein erlitt allerdings einen psychisches Knockout.

Wien. Ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann soll laut Angaben der Polizei am Samstag im 3. Bezirk einen Juwelier ausgeraubt haben. Der Unbekannte soll gegen 17.00 Uhr in die Dorotheum-Filiale auf der Landstraßer Hauptstraße betreten haben. Die beiden anwesenden Mitarbeiterinnen mussten auf Forderung des Pistoleros hin die Eingangstüren versperren. Andere Kunden waren zu dem Zeitpunkt nicht anwesend. Danach dirigierte der Räuber die beiden Frauen in den Tresorraum und verlangte die Herausgabe von Barem.

Interessant: Auf Schmuck war der Kriminelle gar nicht aus. Mit seiner (Geld-)Beute flüchtete er zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief vorerst erfolglos. Die Geschäft befindet sich jedoch nur wenige Schritte von der U3-Station Rochusgasse entfernt - flüchtete der Täter mit der U-Bahn?

Eine der beiden Mitarbeiterinnen musste nach einer Panikattacke von der Berufsrettung Wien erstversorgt werden. Ansonsten blieben die Frauen aber unverletzt. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die weiteren Ermittlungen.