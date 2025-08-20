0:5 - Sturm erlebt Horrornacht am Polarkreis

Meister Sturm Graz muss seine Träume von der Ligaphase der Champions League bereits nach dem Play-off-Hinspiel begraben. Die Steirer blamieren sich am Polarkreis bei Bodø/Glimt und kommen mit 5:0 unter die Räder.

Nach dem 0:5-Horro im Playoff-Hinspiel bei Bodø/Glimt kann Sturm Graz den Einzug in die Ligaphase der Champions League schon vor der Retour-Partie in Graz vergessen. Als Trost bleibt die Europa League.

Kalte Dusche bei feuchtkühlen 11 Grad nördlich des Polarkreises! Nachdem Sturm-Stürmer Böving eine Riesenchance vernebelt (3.), schlagen die Norweger ihrem Namen entsprechend (Glimt = Blitz) blitzschnell zurück: Pass in die Tiefe, Top-Goalgetter Högh lupft den Ball über Sturm-Goalie Christensen zum 1:0 ins Tor (7.). Das 0:2 fällt nach einem Eckball: Björtuft steigt auf und köpfelt unbedrängt ein (10.). Kurzes Lebenszeichen von Sturm: Horvat zieht von der Strafraumgrenze ab – Latte (16.).

Der norwegische Meister spielt präzise nach vorne, die Sturm-Verteidiger schauen bei einer Ballstafette zu, und es steht 0:3 (25./Saltnes). Pausenfazit: Drei Bodø-Schüsse aufs Tor, drei Tore!

Eigentor von Böving macht Debakel perfekt

Passend zum Debakel befördert Böving den Ball zum 0:5 ins eigene Tor (79.). Nach Top-Klubs wie AS Roma, Besiktas oder Porto rutschte auch der österreichische Meister am Bodö-Kunstrasen aus. Für das Rückspiel am Dienstag in Graz muss sich Sturm-Trainer Jügen SäumelJürgen Säumel einiges einfallen lassen – und auf ein Wunder hoffen.

Zahlen & Fakten zum Spiel

FK Bodø/Glimt - SK Sturm Graz X:X (3:0)

Bodø, Aspmyra-Stadion, 8.300

Schiedsrichter: Schärer/SUI

Tore: 1:0 Høgh ( 7.), 2:0 Bjørtuft (10.), 3:0 Saltnes (25.), 4:0 Evjen (54.), 5:0 Böving (79/ET)

Gelbe Karten: Berg bzw. Malic, Horvat

Glimt: Haikin - Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami (35. Nielsen), Bjørkan - Evjen (85. Auklend), Berg, Saltnes - Määttä (45.+1 Jørgensen), Høgh (85. Helmersen), Hauge (85. Bassi)

Sturm: Christensen - Johnston (57. Malic), Oermann, Lavalée, Karić - Horvat (74. Beganovic), Gorenc Stanković, Kiteishvili (83. Hödl), Chukwuani - Grgić (57. Jatta), Bøving