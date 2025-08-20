Kabinenschlägerei - Top-Klub feuert Stars

Unglaublich, was sich in der Kabine des französischen Erstligisten Olympique Marseille abgespielt hat. Nach einem Kabinen-Eklat zogen die Bosse die Reißleine.

Wie jetzt bekannt wurde, waren die Leistungsträger Adrien Rabiot und Jonathan Rowe nach der verlorenen Auftakt-Partie bei Stade Rennes handgreiflich geworden. Es kam zu einer Kabinenschlägerei, nach der die Klub-Bosse die Konsequenzen ziehen und die Leistungsträger Adrien Rabiot und Jonathan Rowe feuern.

Die beiden seien "aufgrund eines inakzeptablen Verhaltens in der Umkleidekabine" auf die Transferliste gesetzt worden, teilte der Club mit. Zuvor hatte der Verein die beiden Stars auf unbestimmte Zeit suspendiert.

"Ereignis extremer Gewalt"

OM-Präsident Pablo Longoria sprach gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP von einem "Ereignis von extremer Schwere und Gewalt", wie der Sender France Info berichtete. Er sei zwar nicht in der Umkleidekabine gewesen, könne aber nach Berichten der Beteiligten sagen: "Was dort passiert ist, war äußerst schwerwiegend und extrem gewalttätig - etwas, das ich noch nie zuvor erlebt habe."

Nachdem Marseille die Partie in Rennes trotz Überlegenheit 0:1 verloren hatte, machten in der Kabine Berichten zufolge mehrere Stammspieler, darunter auch der französische Nationalspieler Adrien Rabiot, Stürmer Jonathan Rowe Vorwürfe, er habe im Spiel nicht genug Einsatz gezeigt. Nach einem verbalen Schlagabtausch mit schlimmen Beleidigungen zwischen Rabiot und Rowe sollen dann die Fäuste geflogen sein. Laut der Zeitung "La Provence" soll der englische U21-Teamspieler seinen Mitspieler Rabiot zuerst geohrfeigt haben. Die beiden Fußballer machten zu dem Vorfall bisher keine Angaben.