Oliver Glasner
© GEPA

Rückschlag

Glasner-Schock kurz vor Euopacup-Premiere

20.08.25, 21:05
Kurz vor dem ersten Europacup-Spiel von Oliver Glasner mit Crystal Palace steht der Londoner Verein unter Schock.

Am Donnerstag (21 Uhr im oe24-LIVETICKER) empfängt Crystal Palace im Play-off der Conference League Fredrikstad FK. Doch kurz davor erhält der Verein von Erfolgs-Coach Oliver Glanser eine Schock-Nachricht.

Denn laut Transfer-Experte Fabrizio Romano soll sich der Superstar des Vereins, Eberechi Eze, nun endgültig für einen Abschied vom FA-Cup-Sieger entschieden haben. Demnach soll der 27-jährige Engländer zukünftig für Arsenal auf Torjagd gehen.

Einigung mit Tottenham, Wechsel zu Arsenal

Das kommt insofern überraschend, weil zuletzt ausgerechnet Tottenham, der Erzrivale der Gunners, die Nase im Kampf um den Angreifer vorne hatte und sich eigentlich schon einig war. Doch nun hat Arsenal wohl ein Angebot nachgelegt, dem der Star nicht widerstehen konnte.Insgesamt soll Crystal Palace 70 Millionen inklusive Bonuszahlungen kassieren. Allerdings kommt Glasner einer seiner Schlüsselspieler wohl kurz vor den zwei wichtigen Partien gegen die Norweger abhanden und noch steht kein Ersatz auf der Position parat.

