Glasner-Schock! Sein Kapitän ignoriert ihn eiskalt - Liverpool jubelt

Nach dem 0:0 gegen Klub-Weltmeister Chelsea kam es bei Crystal Palace zu einem handfesten Eklat.

Peinlicher Moment für Crystal Palace-Coach Oliver Glasner: Der wechselwillige Marc Guehi hat seinen Trainer nach dem Chelsea-Spiel (0:0) demonstrativ ignoriert! Die brisante Szene: Glasner rief seinen Kapitän für einen Handschlag - doch der England-Star ließ ihn eiskalt stehen! Liverpool-Fans flippen aus: "Welcome to Anfield Marc Guehi!"

Transfer-Duell mit Liverpool

Hintergrund: Die Reds suchen dringend Innenverteidiger! Giovanni Leoni kam bereits für 26 Millionen von Parma, Guehi steht als nächster auf der Liste. Doppel-Duell: Auch abseits des Rasens kämpft Glasner gegen Liverpool! Konkret um Eliesse Ben Seghir (20) von AS Monaco. Der Linksfuß sollte nach London zu Palace, doch plötzlich mischt der englische Meister mit!

ManU-Legende Roy Keane schoss gegen Glasner: "Der Spieler ist erschöpft und will nicht über Transfers reden!" Bitter für Palace: Auch Eberechi Eze soll die Fans verabschiedet haben. Exodus bei den Eagles?