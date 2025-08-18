Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Glasner-Schock! Sein Kapitän ignoriert ihn eiskalt - Liverpool jubelt
© Getty

Premier League

Glasner-Schock! Sein Kapitän ignoriert ihn eiskalt - Liverpool jubelt

18.08.25, 11:00
Teilen

Nach dem 0:0 gegen Klub-Weltmeister Chelsea kam es bei Crystal Palace zu einem handfesten Eklat. 

Peinlicher Moment für Crystal Palace-Coach Oliver Glasner: Der wechselwillige Marc Guehi hat seinen Trainer nach dem Chelsea-Spiel (0:0) demonstrativ ignoriert! Die brisante Szene: Glasner rief seinen Kapitän für einen Handschlag - doch der England-Star ließ ihn eiskalt stehen! Liverpool-Fans flippen aus: "Welcome to Anfield Marc Guehi!"

Transfer-Duell mit Liverpool

Hintergrund: Die Reds suchen dringend Innenverteidiger! Giovanni Leoni kam bereits für 26 Millionen von Parma, Guehi steht als nächster auf der Liste. Doppel-Duell: Auch abseits des Rasens kämpft Glasner gegen Liverpool! Konkret um Eliesse Ben Seghir (20) von AS Monaco. Der Linksfuß sollte nach London zu Palace, doch plötzlich mischt der englische Meister mit!

ManU-Legende Roy Keane schoss gegen Glasner: "Der Spieler ist erschöpft und will nicht über Transfers reden!" Bitter für Palace: Auch Eberechi Eze soll die Fans verabschiedet haben. Exodus bei den Eagles?

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden