Schock für Glasner: Liverpool schnappt sich seinen Superstar

Am Sonntag holte Glasner den Titel – nun könnte er seinen wichtigsten Spieler verlieren.

Oliver Glasner schwebt in England weiter auf Wolke 7. Der Österreicher hat die "Eagles" erst im Februar 2024 übernommen und mit dem zu Beginn abstiegsbedrohten Club aus dem Süden von London mit den Ligarängen zehn und zwölf vollauf überzeugen können. Noch beeindruckender war im vergangenen Mai der sensationelle 1:0-Triumph im Finale des FA-Cups gegen Manchester City. Das Gefühl, einen Pokal stemmen zu dürfen, durfte Glasner nun am Sonntag gleich wieder auskosten, unter ähnlichen Voraussetzungen neuerlich im Londoner Wembley Stadium.

Knapp vor dem Beginn der neuen Premier-League-Saison, nun aber gleich der doppelte Schock für Glasner. Zuerst entschied der Internationale Sportgerichtshof, dass Crystal Palace nicht in der Europa League spielen darf, nun drohen auch noch wichtige Abgänge.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, steht Marc Guéhi unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Die Reds sind bereit, rund 35 Millionen Euro für den englischen Teamverteidiger auszugeben. Guéhis Vertrag läuft nach der Saison aus.

Besonders bitter: Mit Eberechi Eze steht auch ein zweiter absoluter Starspieler vor einem Wechsel von Crystal Palace zu Tottenham.