Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
palace
© epa

England

Sensation! Glasner holt Community Shield gegen Liverpool!

10.08.25, 18:11
Teilen

Oliver Glasner hat mit Crystal Palace den Community Shield gewonnen. Die "Eagles" besiegten Meister Liverpool im Elfmeterschießen (2:2, 4:3 i.E.). Torhüter Dean Henderson wurde mit drei gehaltenen Strafstößen zum Matchwinner.

Nur drei Monate nach dem historischen FA-Cup-Triumph durfte Oliver Glasner mit Crystal Palace wieder ein denkwürdiges Spiel in Wembley erleben – und das bei brütender Sommerhitze. Im Community Shield gegen Meister Liverpool boten die „Eagles“ dem haushohen Favoriten ein Duell auf Augenhöhe und holten sich am Ende im Elfmeterschießen die zweite Trophäe der Vereinsgeschichte.

Führung nach Blitzstart, später Ausgleich

Liverpool, das 300 Millionen Euro in Neuzugänge investierte ging früh in Führung. Der erste Millionen-Star schlug bereits in der vierten Minute zu. Neuzugang Hugo Ekitiké traf nach feiner Vorarbeit von Rekord-Transfer Florian Wirtz zum 1:0 (4.). Palace, das gerade mal 2,5 Milliönchen in neue Spieler steckte, glich jedoch wenig später aus – Jean-Philippe Mateta verwandelte einen Strafstoß, nachdem Virgil van Dijk Ismaila Sarr zu Fall gebracht hatte (17.).

Kurz vor der Pause stellte Jeremie Frimpong mit einer verunglückten Flanke, die sich über Keeper Henderson ins lange Eck senkte, auf 2:1 für die Reds. Doch Glasners Team ließ sich nicht abschütteln, drückte in der zweiten Hälfte trotz der hohen Temperaturen unermüdlich auf den Ausgleich – und belohnte sich in der 77. Minute: Nach einem Ballverlust von Gakpo schaltete Palace schnell um, Wharton schickte Ismaila Sarr steil, der aus kurzer Distanz ins kurze Eck traf.Es blieb nach 90 MInute beim 2:2 – da es im Community Shield keine Verlängerung gibt, ging es unmittelbar ins Elfmeterschießen.

Palace-Goalie Henderson wird zum Helden

Dort verschoss ausgerechnet Mohamed Salah, der Torschützenkönig der Vorsaison, gleich zu Beginn. Palace-Goalie Dean Henderson wurde mit drei gehaltenen Strafstößen zum Helden des Abends. Die „Eagles“ sind damit der erste Debütant, der den Community Shield gewinnen konnte – ein weiterer Meilenstein in Glasners noch junger Ära.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden