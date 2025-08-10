Sensation! Glasner holt Community Shield gegen Liverpool!

Oliver Glasner hat mit Crystal Palace den Community Shield gewonnen. Die "Eagles" besiegten Meister Liverpool im Elfmeterschießen (2:2, 4:3 i.E.). Torhüter Dean Henderson wurde mit drei gehaltenen Strafstößen zum Matchwinner.

Nur drei Monate nach dem historischen FA-Cup-Triumph durfte Oliver Glasner mit Crystal Palace wieder ein denkwürdiges Spiel in Wembley erleben – und das bei brütender Sommerhitze. Im Community Shield gegen Meister Liverpool boten die „Eagles“ dem haushohen Favoriten ein Duell auf Augenhöhe und holten sich am Ende im Elfmeterschießen die zweite Trophäe der Vereinsgeschichte.

Führung nach Blitzstart, später Ausgleich

Liverpool, das 300 Millionen Euro in Neuzugänge investierte ging früh in Führung. Der erste Millionen-Star schlug bereits in der vierten Minute zu. Neuzugang Hugo Ekitiké traf nach feiner Vorarbeit von Rekord-Transfer Florian Wirtz zum 1:0 (4.). Palace, das gerade mal 2,5 Milliönchen in neue Spieler steckte, glich jedoch wenig später aus – Jean-Philippe Mateta verwandelte einen Strafstoß, nachdem Virgil van Dijk Ismaila Sarr zu Fall gebracht hatte (17.).

Kurz vor der Pause stellte Jeremie Frimpong mit einer verunglückten Flanke, die sich über Keeper Henderson ins lange Eck senkte, auf 2:1 für die Reds. Doch Glasners Team ließ sich nicht abschütteln, drückte in der zweiten Hälfte trotz der hohen Temperaturen unermüdlich auf den Ausgleich – und belohnte sich in der 77. Minute: Nach einem Ballverlust von Gakpo schaltete Palace schnell um, Wharton schickte Ismaila Sarr steil, der aus kurzer Distanz ins kurze Eck traf.Es blieb nach 90 MInute beim 2:2 – da es im Community Shield keine Verlängerung gibt, ging es unmittelbar ins Elfmeterschießen.

Palace-Goalie Henderson wird zum Helden

Dort verschoss ausgerechnet Mohamed Salah, der Torschützenkönig der Vorsaison, gleich zu Beginn. Palace-Goalie Dean Henderson wurde mit drei gehaltenen Strafstößen zum Helden des Abends. Die „Eagles“ sind damit der erste Debütant, der den Community Shield gewinnen konnte – ein weiterer Meilenstein in Glasners noch junger Ära.