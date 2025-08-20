Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. SK Rapid
Rapid heiß auf Franzosen-Flitzer Enzo Bardeli
Rapid heiß auf Franzosen-Flitzer Enzo Bardeli

20.08.25, 11:10
Rapid Wien wird mit Enzo Bardeli von USL Dunkerque in Verbindung gebracht. Französische Medien berichten über das Interesse der Hütteldorfer am 24-jährigen Mittelfeldspieler. 

Französische Medienberichte bringen Enzo Bardeli mit einem möglichen Wechsel zu Rapid Wien in Verbindung. Der 24-jährige Mittelfeldspieler steht aktuell beim Zweitligisten USL Dunkerque unter Vertrag und hat sich in den vergangenen Jahren in der Ligue 2 etabliert.

Verstärkung fürs Mittelfeld gesucht

Rapid sucht laut den Berichten nach zusätzlicher Kreativität und Stabilität im zentralen Mittelfeld – Bardeli könnte hier eine Rolle spielen. Der Franzose gilt als technisch versiert und ballsicher, zudem soll er auf dem Zettel mehrerer Klubs stehen.

Noch keine offizielle Bestätigung

Von Vereinsseite gibt es bisher weder aus Wien noch aus Dunkerque eine Bestätigung. Das Interesse scheint jedoch konkret genug, dass ein Transfer noch in diesem Sommer möglich wäre. Bardeli wäre damit eine der spannendsten Neuverpflichtungen für die Hütteldorfer.

