Nächster 10-Mio-Hammer für Rapid: Sangare wechselt nach Frankreich

Rapid vor nächstem Millionen-Deal: Mamadou Sangaré ist für Vertragsgespräche freigestellt und soll für rund 10 Mio. Euro zu RC Lens wechseln. Mit Martin Ndzie ist Ersatz da, auch der Leih-Transfer von Marco Tilio steht kurz vor dem Abschluss.

Der Abgang von Mamadou Sangaré beim SK Rapid steht unmittelbar bevor. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wurde laut Klubangaben von der sportlichen Leitung freigestellt, um „im Ausland Vertragsgespräche und Untersuchungen“ zu absolvieren. Laut übereinstimmenden Medienberichten zieht es den malischen Teamspieler für rund 10 Millionen Euro in die französische Ligue 1 zum RC Lens.

Rapid verliert Schlüsselspieler – Salzburg kassiert mit

Sangaré war erst im Sommer 2024 von Red Bull Salzburg nach Hütteldorf gewechselt – für kolportierte 700.000 Euro. Salzburg soll beim bevorstehenden Transfer eine Weiterverkaufsbeteiligung besitzen und somit ebenfalls profitieren.

RC Lens hat sich in diesem Sommer bereits in Österreich bedient: Von Salzburg wechselte auch ÖFB-Teamverteidiger Samson Baidoo zum Ex-Klub von Kevin Danso.

Nach Jansson zweiter Top-Transfer

Für Rapid ist es nach dem Verkauf von Isak Jansson (bis zu 10 Millionen Euro an OGC Nizza) der nächste große Deal dieses Sommers. Als Ersatz für Sangaré wurde bereits der kamerunische Mittelfeldmann Martin Ndzie vom israelischen Erstligisten Ashdod verpflichtet. Der 22-Jährige kostete die Hütteldorfer mehr als zwei Millionen Euro.

Tilio-Deal vor Abschluss

Darüber hinaus steht Rapid offenbar vor der nächsten Verstärkung. Wie „Sky“ berichtet, soll der australische Teamspieler Marco Tilio von Celtic Glasgow für 400.000 Euro ausgeliehen werden. Sollte der 23-jährige Flügelspieler in mindestens 20 Pflichtspielen zum Einsatz kommen, greift eine Kaufpflicht über 1,5 Millionen Euro.