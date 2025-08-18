Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. SK Rapid
Rapid-Schock: Alles viel schlimmer - Superstar fällt Monate aus

18.08.25, 19:04
Bittere Diagnose für Rapid: Innenverteidiger Jean Harisson Marcelin hat sich schwer verletzt und wird monatelang fehlen. 

Beim torlosen Remis gegen den SCR Altach musste Jean Harisson Marcelin bereits in der ersten Halbzeit verletzt vom Feld.

25-jährige Innenverteidiger

Eine heutige MR-Untersuchung brachte die Bestätigung: Der 25-jährige Innenverteidiger zog sich eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zu.

Mehrmonatige Pause

„Hari“, wie der Franzose mit madagassischen Wurzeln genannt wird, fällt laut Verein mehrere Monate aus. Damit könnte er Rapid sogar für den Rest der noch jungen Saison 2025/26 fehlen.

Reaktionen des Vereins

Der SK Rapid bedauerte den Ausfall und wünschte seiner Nummer 24 eine komplikationslose und schnelle Genesung.

