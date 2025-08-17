2x VAR, Elfer verschossen: Rapid mit 0:0-Drama gegen Altach

Rapid lässt erstmals in der Bundesliga Punkte liegen. Gegen Überraschungsteam Altach gab es im Heimspiel nur ein 0:0, zwei Tore zählten wegen Abseitsstellungen von Antiste und Kara nicht.

Mit einem 0:0 bei Rapid bleibt Altach das Team der Stunde - und danan der Tabellenspitze der heimischen Bundesliga. Vor den Europacup-Helden von Rapid, die unter Peter Stöger noch immer keine Niederlage kassiert haben.

Neuzugang Marcelin muss verletzt raus

Die Strapazen vom Elfmeter-Krimi gegen Dundee waren den Grün-Weißen anzusehen, die Vorarlberger versuchten das mit Druck zu Beginn auszunützen: Doch Goalie Hedl kann das 0:1 durch Diawara nach Präzisions-Flanke von Ouedraogo gerade noch mit dem Oberschenkel verhindern (7.). Dann windet sich Neuverpflichtung Marcelin am Boden. Der madagassisch-französische Verteidiger war am Rasen hängen geblieben und muss verletzt raus (13.).

In der Nachspielzeit der 1. Hälfte kassiert der VAR ein Extraklasse-Tor durch Antiste. Der Franzose hatte die Hand ein paar Zentimeter zu weit im Abseits gehabt.

Kara wird zum tragischen Helden

Nach Seitenwechsel hält sich Bolla den Oberschenkel und wird schließlich ausgewechselt. Dann wieder Fehlalarm beim Rapid-Jubel: Auch Kara war im Abseits (56.). Zwei Minuten später köpfelt der Offensivmann übers Tor.

Glück für Rapid: Der für Marcelin gebrachte Ahoussou rettet vor dem Ex-Rapidler Greil (65.) Den ersten „Matchball“ in der Rapid-Viertelstunde vergibt Kara – Altach-Goalie Sojanovic pariert dessen Distanzschuss (83.).

Elfer-Drama: Stojanovic rettet Altach

Elfmeterdrama in der hektischen Schlussphase: Mbuyi wird von Ouedraogo im StrafraunStrafraum gefoult (bzw. lässt sich elferreif fallen). LASK-Kapitän Sojanovic hält vor Kara, der damit endgültig zum tragischen Helden für Rapid wird. Immerhin bleibt Stöger als Rapid-Trainer weiter unbesiegt