Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Austria Wien
Austria-Fans träumen von Rapid-Meistertrainer Peter Pacult (65)
© Gepa

Bundesliga

Austria-Fans träumen von Rapid-Meistertrainer Peter Pacult (65)

18.08.25, 13:09
Teilen

Die violette Trainer-Diskussion ist voll im Gang. Mit einem prominenten Namen. 

In den sozialen Medien der Austria-Anhänger kursiert ein Name mit magnetischer Anziehungskraft: Peter Pacult. Der 64-Jährige, der zuletzt Austria Klagenfurt trainierte, verkörpert für viele Fans die Hoffnung auf eine Rückkehr zu alter Stärke. Nicht ohne Grund: Pacult führte Rapid Wien 2008 zur Meisterschaft und gilt als einer der wenigen Trainer, die dem Wiener Fußball noch zu Titeln verhelfen können. Dass ausgerechnet Peter Stöger – heute Rapid-Coach – mit der Austria 2013 den bislang letzten Wiener Meistertitel holte, macht die Ironie der aktuellen Situation nur noch bitterer.

Helm glaubt an Potzenzial

Die Sehnsucht nach dem erfahrenen Pacult wird umso verständlicher, betrachtet man die aktuelle Misere der Wiener Austria. Nach der 1:2-Niederlage beim LASK am Sonntag steht der Verein mit nur einem Punkt aus drei Spielen auf Tabellenplatz zehn – ein Trümmerhaufen der Erwartungen. "Ich glaube, dass in dieser Mannschaft richtig viel Potenzial steckt", sagte der unter Druck stehende Trainer Stephan Helm nach der jüngsten Niederlage. Seine Worte klangen wie eine Kapitulation vor der Realität: spielerisch durchaus konkurrenzfähig, in der Effizienz jedoch erschreckend harmlos. Nur zwei "echte" Tore in drei Partien offenbaren das Kernproblem der Violetten.

Fritz vor Absprung in MLS

Die strukturellen Schwierigkeiten des Klubs reichen weit über das Sportliche hinaus. Die prekäre Finanzlage zwingt die Vereinsführung dazu, über den Verkauf von Leistungsträgern wie Maurice Malone oder Dominik Fitz zu entscheiden – eine Spirale, die den sportlichen Niedergang nur beschleunigt. Wie Insider berichten soll Fitz vor dem Transfer in die MLS zu Minnesota United stehen. Der Medizin-Check ist bereits gebucht. 

Gegen Ex-Trainer Schmid um 1. Sieg

Sportvorstand Jürgen Werner und Sportdirektor Manuel Ortlechner halten demonstrativ zu Helm, wohl wissend, dass Trainerwechsel selten die Lösung struktureller Probleme sind. Doch die Ungeduld der Anhänger wächst, und mit ihr die Faszination für einen Mann, der bewiesen hat, dass Wiener Vereine noch immer zu Großem fähig sind. Das Heimspiel gegen Hartberg und Ex-Trainer Manfred Schmid am Wochenende wird zur Bewährungsprobe für eine Institution zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden