Austria-Fans träumen von Rapid-Meistertrainer Peter Pacult (65)

Die violette Trainer-Diskussion ist voll im Gang. Mit einem prominenten Namen.

In den sozialen Medien der Austria-Anhänger kursiert ein Name mit magnetischer Anziehungskraft: Peter Pacult. Der 64-Jährige, der zuletzt Austria Klagenfurt trainierte, verkörpert für viele Fans die Hoffnung auf eine Rückkehr zu alter Stärke. Nicht ohne Grund: Pacult führte Rapid Wien 2008 zur Meisterschaft und gilt als einer der wenigen Trainer, die dem Wiener Fußball noch zu Titeln verhelfen können. Dass ausgerechnet Peter Stöger – heute Rapid-Coach – mit der Austria 2013 den bislang letzten Wiener Meistertitel holte, macht die Ironie der aktuellen Situation nur noch bitterer.

Helm glaubt an Potzenzial

Die Sehnsucht nach dem erfahrenen Pacult wird umso verständlicher, betrachtet man die aktuelle Misere der Wiener Austria. Nach der 1:2-Niederlage beim LASK am Sonntag steht der Verein mit nur einem Punkt aus drei Spielen auf Tabellenplatz zehn – ein Trümmerhaufen der Erwartungen. "Ich glaube, dass in dieser Mannschaft richtig viel Potenzial steckt", sagte der unter Druck stehende Trainer Stephan Helm nach der jüngsten Niederlage. Seine Worte klangen wie eine Kapitulation vor der Realität: spielerisch durchaus konkurrenzfähig, in der Effizienz jedoch erschreckend harmlos. Nur zwei "echte" Tore in drei Partien offenbaren das Kernproblem der Violetten.

Fritz vor Absprung in MLS

Die strukturellen Schwierigkeiten des Klubs reichen weit über das Sportliche hinaus. Die prekäre Finanzlage zwingt die Vereinsführung dazu, über den Verkauf von Leistungsträgern wie Maurice Malone oder Dominik Fitz zu entscheiden – eine Spirale, die den sportlichen Niedergang nur beschleunigt. Wie Insider berichten soll Fitz vor dem Transfer in die MLS zu Minnesota United stehen. Der Medizin-Check ist bereits gebucht.

Gegen Ex-Trainer Schmid um 1. Sieg

Sportvorstand Jürgen Werner und Sportdirektor Manuel Ortlechner halten demonstrativ zu Helm, wohl wissend, dass Trainerwechsel selten die Lösung struktureller Probleme sind. Doch die Ungeduld der Anhänger wächst, und mit ihr die Faszination für einen Mann, der bewiesen hat, dass Wiener Vereine noch immer zu Großem fähig sind. Das Heimspiel gegen Hartberg und Ex-Trainer Manfred Schmid am Wochenende wird zur Bewährungsprobe für eine Institution zwischen Anspruch und Wirklichkeit.