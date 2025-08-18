ORF-Lady Leona König und Alexander Wrabetz: Liebesurlaub in Schottland

Die beiden Turteltauben genießen gerade ein paar Tage ganz entspannt in den Highlands.

ORF-Moderatorin Leona König und ihr Partner, Ex-ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, genießen derzeit gemeinsame Tage in Schottland. Das Paar verbringt einen romantischen Urlaub, der zwischen sportlichen Aktivitäten und malerischen Landschaften pendelt.

Ein Highlight: Ein Besuch in St. Andrews, der „Home of Golf“. Dort griffen die beiden selbst zum Schläger und kosteten die traditionsreiche Atmosphäre der legendären Plätze aus. Auch Ausflüge in die raue Schönheit der Highlands standen am Programm – Natur, Entspannung und Zweisamkeit inklusive.

Persönliche Glücksbringerin

Kurz vor der Reise war König noch als Glücksbringerin im Stadion: Wrabetz’ Verein Rapid Wien konnte sich über ihren Besuch freuen. Mit einem Sieg im Rücken ging es dann direkt in Schottland mit Urlaub weiter.

Leona König posiert in Schottland. © privat

„Wir haben ein sehr aufregendes Programm. Ich als Zwilling brauche immer Abwechslung“, verrät König. Ob beim Golfen, beim Erkunden der Highlands oder beim Entspannen – Abwechslung scheint es für das Society-Paar reichlich zu geben.