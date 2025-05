× Leona König enthüllt ihre Traumrobe für die Goldene Note

Am Freitag, 6. Juni, wird zum bereits neunten Mal Die Goldene Note by Leona König an herausragende Nachwuchstalente vergeben. MADONNA begleitete die TV-Beauty bei den Vorbereitungen.

Der Countdown läuft. Nicht nur für die neun jungen Finalistinnen, die in zwei Wochen um den Sieg des beliebten österreichischen Nachwuchswettbewerbs kämpfen, sondern auch für „Goldene Note“-Master-mind Leona König (43) selbst. 2017 startete die Gründerin des Internationalen Musikvereins für hochbegabte Kinder - selbst Mutter einer talentierten Geigerin - das TV-Format, das perfekt zum Kulturauftrag des ORF passt.

Junge Künstlerinnen aus dem Klassikgenre werden hier geehrt, vor allem aber wird ihnen auch eine oft nötige Starthilfe für eine internationale Karriere geboten. „Alle Finalistinnen erhalten neben den Solo-Auftritten im TV-Finale professionelle, altersgerechte IMF-Masterclasses an der MUK sowie die Teilnahme an unserer ORF-Nachwuchsreihe ‚Stars & Talente‘, die die Jugendlichen auf ihrem Karriereweg weiter begleitet“, erzählt Leona König. Die/ der Gewinner:in der Show erhält zusätzlich einen besonderen — der jeweiligen Kategorie (Streich-, Blas-, Tasten- und Zupfinstrumente) entsprechen- den Preis. Die Aufregung und Freude ist also groß vor dem Finale, das Ende Mai aufgezeichnet und am 6. Juni (21.20 Uhr, ORF 2) ausgestrahlt wird.

Der perfekte Auftritt will auch für Sendungs-Mastermind und Moderatorin Leona König gut geplant sein. Bereits Monate vor dem Finale suchte die Beauty nach dem perfekten Kleid für „Die Goldene Note“. „In den vergangenen acht Shows habe ich immer Gold getragen, heuer sollte es mal etwas ganz anderes sein“, verrät König beim Fitting und exklusiven MADONNA-Fotoshooting im Hotel The Ritz-Carlton Vienna.

Tatsächlich ist die Couture — ganz in Pink, mit aufwendigen Blumenstickereien und Applikationen sowie einem transparenten Mieder - eine Wucht. Auch in Sachen Gewicht: Rund 15 Kilogramm wiegt die Robe, die Leona König von Giorgia Viola zu Verfügung gestellt bekommt. Die Agentin aus Paris, wo Leona König seit vielen Jahren ihren Zweitwohnsitz hat, zeichnet für die grandiosen Looks vieler Stars bei den Filmfestspielen in Cannes, den Oscars und anderen Red Carpet-Highlights verantwortlich. „Dieses Kleid von Designerin Vivienna Lorikeet hat mich sofort fasziniert“, so Leona, während sie in den Traum aus Pink schlüpft. „Aber ich muss erst darin gehen lernen, denn es ist wirklich schwer und ich muss üben, um mich bei der Show gut bewegen zu können“, lacht sie.

Viel Bewegung und ein gesunder Lifestyle ist auch das Schönheitsgeheimnis der gebürtigen Tschechin, die seit über drei Jahren mit dem ehemaligen ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz liiert ist. „Im Moment bin ich sehr viel unterwegs und bekomme nicht viel Schlaf“, erzählt sie. In den letzten Wochen vor dem Finale ihrer Show jettete König an die Cote d’Azur, nach Paris und schließlich nach Wien, wo die Proben für „Die Goldene Note“ auf Hochtouren laufen.

Ob sie selbst eine/n Favoritin/Favoriten unter den neun jungen Talenten hat, die auf ihren ganz unterschiedlichen Instrumenten um den Sieg spielen? „Jeder einzelne ist grandios und so vielfältig wie in diesem Jahr, in dem acht verschiedene Instrumente zum Einsatz kommen, war ‚Die Goldene Note‘ noch nie. Ich habe also keine Favoriten und zum Glück muss die Jury entscheiden, wer gewinnt.“ Diese besteht heuer aus Dirigent und Klarinettist Andreas Ottensamer, Musiker und Entertainer Aleksey Igudesman und Star-Sopranistin IIdikö Raimondi. „Für die jungen Talente ist es eine einzigartige Chance, mit solchen Ausnahmekünstlern gemeinsam auf der Bühne zu stehen und von deren Erfahrung zu lernen.

So gesehen, sind schon jetzt alle Neun Gewinner“, so Leona König, die sich übrigens auch ganz besonders über den Sieg von JJ beim Eurovision Song Contest freut. „Er beweist das Potenzial und die Vielseitigkeit der klassischen Musik, die sich auch wunderbar für unsere heutige Zeit und modern adaptieren lässt. Es ist großartig, dass J] mit seinem Sieg auch meine Botschaft in die Welt hinausträgt: Dass Österreich ein unvergleichbares Land der Kultur ist und man junge Talente unbedingt fördern muss, um dieses Kulturerbe weiterzutragen.“ Und vielleicht steht ja eines Tages auch ein/e Gewinner:in der „Goldenen Note“ auf der ESC-Bühne. Alles ist möglich.