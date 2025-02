ORF-Moderatorin Leona König sucht wieder Klassik-Stars

Bewerbungen noch bis 10. März möglich - Finalshow Anfang Juni in ORF 2.

Zum bereits neunten Mal veranstaltet der Internationale Musikverein zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF) unter der Leitung seiner Begründerin und Obfrau Leona König heuer den jährlichen Klassik-Musikförderpreis „Goldene Note“. Auch 2025 werden wieder talentierte Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren gesucht - diesmal aus den drei Genres Tasteninstrumente, Blasinstrumente sowie Streich-und Zupfinstrumente, wobei letzteres in diesem Jahr um Kontrabass und Bratsche erweitert wird.

Bewerbungen aus Österreich, Deutschland und Südtirol

Interessierte junge Musikerinnen und Musiker aus Österreich, Deutschland und Südtirol können sich noch bis 10. März für die Teilnahme an der am 12. April im Wiener Ehrbar Saal stattfindenden Audition anmelden. Insgesamt bis zu 18 Bewerbern werden für das Vorspielen vor einer Fachjury ausgewählt, die daraus die neun besten Künstlern für das große Finale der „Goldenen Note 2025“ in Form einer glanzvollen TV-Show kürt - zu sehen am 6. Juni in ORF 2. Die Zusammenfassung der „Goldene Note“-Audition wird als Semifinale am 29. Mai ausgestrahlt.

Der vierköpfigen Audition-Jury gehören an: die international renommierte armenische Pianistin Nareh Arghamanyan, Arno Steinwider, Flötist und Dekan der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) sowie künstlerischer Leiter der Taggenbrunner Festspiele, weiters die ebenfalls an der MUK lehrende Violinistin Kristina Šuklar, ihres Zeichens 2. Konzertmeisterin des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien, sowie Musikproduzentin, Tonmeisterin und Komponistin Dorothee Freiberger, u. a. bekannt als Produzentin von Conchita Wursts ESC-Siegertitel „Rise Like a Phoenix“.

„Goldene Note“-Initiatorin Leona König: „Die ‚Goldene Note‘ ist mittlerweile eine renommierte Bühne für hochbegabten Klassiknachwuchs geworden, dessen Unterstützung und Förderung mir ganz persönlich am Herzen liegt. Ich freue mich daher sehr, dass wir in die nächste Runde gehen und das Instrumentenrepertoire um Bratsche und Kontrabass erweitern können. Damit spricht der Musikförderpreis hoffentlich noch mehr talentierte junge Menschen an, die ihre Begabung und ihr Können präsentieren sowie weiterentwickeln wollen. Auch die heurigen ‚Goldene Note‘-Preise sind großartig und bieten den Kindern und Jugendlichen besondere Möglichkeiten und Chancen für ihre künstlerische Zukunft.“

Masterclass für alle Finalisten

Alle Finalistinnen und Finalisten der „Goldenen Note 2025“ erhalten neben den Solo-Auftritten im TV-Finale professionelle altersgerechte IMF-Masterclasses an der MUK sowie die Teilnahme an der von Leona König konzipierten und moderierten ORF-Nachwuchsreihe „Stars & Talente“, die die jungen Talente auf ihrem Karriereweg weiter begleitet.

Die „Goldene Note“-Gewinner:innen bekommen zusätzlich - neben den im Finale bereits absolvierten Siegerauftritten mit den Mitgliedern der Starjury und einer Trophäe - besondere Preise, u. a. ein MUK-Studiensemester, einen Konzertauftritt im Rahmen des Bürgenstock Festivals in der Schweiz, bei dem in den vergangenen Jahren hochkarätige Künstler:innen wie Yuja Wang, Lisa Batiashvili oder Thomas Hampson zu erleben waren, weiters einen Auftritt bei den Schubertiaden auf Schloss Atzenbrugg sowie die kostenfreie Nutzung des berühmten Konzertsaals im Palais Ehrbar, wo schon Klassikgrößen wie Johannes Brahms, Anton Bruckner, Gustav Mahler oder Arnold Schönberg musiziert haben, für ein eigenes Konzert oder eine Aufnahme.

Außerdem stiftet Violinist, Komponist, Dirigent und Schauspieler Aleksey Igudesman, der im Vorjahr Juror im Finale war, ein eigens komponiertes Stück mit dem Titel „Die goldene Note“. Der oder die Gewinner:in dieses Preises erhält zusätzlich eine professionelle Videoaufnahme des von ihm oder ihr gespielten Werks.