Rapid fixiert Millionen-Deal: Sangare geht nach Frankreich

Der nächste Millionen-Deal für Rapid ist fix: Mamadou Sangare wechselt von Hütteldorf nach Frankreich zu Racing Club de Lens.

Nun ist es offiziell: Mamadou Sangaré verlässt den SK Rapid mit sofortiger Wirkung. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselt für von Medien kolportierten 10 Millionen Euro in die französische Ligue 1 zum RC Lens.

Sangaré war erst im Sommer 2024 von Red Bull Salzburg nach Hütteldorf gewechselt – für kolportierte 700.000 Euro. Salzburg soll beim bevorstehenden Transfer eine Weiterverkaufsbeteiligung besitzen und somit ebenfalls profitieren. RC Lens hat sich in diesem Sommer bereits in Österreich bedient: Von Salzburg wechselte auch ÖFB-Teamverteidiger Samson Baidoo zum Ex-Klub von Kevin Danso.

„Mamadou Sangaré hat die Erwartungen, die wir vor etwas mehr als einem Jahr in seine Verpflichtung gesetzt haben, absolut erfüllt. Er war jede Sekunde mit hundertprozentigem Engagement bei der Sache und hat unser Team auch durch seinen großartigen Charakter menschlich bereichert. Er war stets loyal und auch wenn uns sein Abgang schmerzt, freue ich mich, dass er sich nun seinen Traum von einem Engagement in einer der Top-5-Ligen Europas erfüllen kann. ´Mama´ steht erst am Anfang seiner Karriere und ich traue ihm in der Zukunft noch sehr viel zu. Er wird bei uns immer herzlich willkommen sein, ich wünsche ihm alles Gute in seiner weiteren Laufbahn und danke für seinen Einsatz und seine fast immer hervorragenden Leistungen für unseren Klub“, so Rapids Sport-Boss Markus Katzer

Nach Jansson zweiter Top-Transfer

Für Rapid ist es nach dem Verkauf von Isak Jansson (bis zu 10 Millionen Euro an OGC Nizza) der nächste große Deal dieses Sommers. Als Ersatz für Sangaré wurde bereits der kamerunische Mittelfeldmann Martin Ndzie vom israelischen Erstligisten Ashdod verpflichtet. Der 22-Jährige kostete die Hütteldorfer mehr als zwei Millionen Euro.