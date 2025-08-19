Alles zu oe24VIP
Schnäppchen-Deal! Austria gibt Fitz für 2 Mio. Euro her
© Gepa

Not-Transfer

Schnäppchen-Deal! Austria gibt Fitz für 2 Mio. Euro her

19.08.25, 12:34 | Aktualisiert: 19.08.25, 15:25
US-Medien berichten übereinstimmend: Dominik Fitz steht vor einem Wechsel von der Wiener Austria zu Minnesota United in die MLS. Der 25-Jährige soll rund zwei Millionen Euro Ablöse bringen – die finalen Schritte laufen bereits. 

Jetzt kann es ganz schnell gehen. Laut übereinstimmenden US-Medien ist Minnesota United in den letzten Zügen, den Transfer von Dominik Fitz abzuschließen. Auch MLS-Insider Tom Bogert spricht von „final steps to complete the deal“ ("Letzte Schritte, um den Transfer abzuschließen", Anm.). Der offensive Mittelfeldspieler der Wiener Austria soll in der MLS die Kreativzentrale der „Loons“ verstärken. 

Rund zwei Millionen Ablöse im Gespräch

Kolportiert wird eine Ablösesumme von rund zwei Millionen Euro. Fitz wäre damit einer der wertvollsten Neuzugänge in der Klubgeschichte von Minnesota United. Für die Austria wird die Summe allerdings unter "Notverkauf" eingebucht. 

Fitz bringt Erfahrung und Kreativität

Der 25-Jährige ist seit Jahren Stammspieler bei den Veilchen. In der abgelaufenen Saison glänzte Fitz mit Toren und Vorlagen aus dem offensiven Mittelfeld und wurde mehrfach als Dreh- und Angelpunkt des Spiels der Veilchen bezeichnet. Minnesota sucht seit Monaten nach einer kreativen Lösung im Zentrum – Fitz soll nun genau diese Lücke schließen.

Und reißt damit eine weitere Lücke bei der Austria auf, die aktuell in der Bundesliga nicht vom Fleck kommt. Vergangene Saison kämpfte die Truppe von Trainer Stephan Helm noch bis zur letzte Runde um die Meisterschaft. Derzeit hofft man eher um den Verbleib in der Meistergruppe. Denn mit nur einem Punkt aus drei Runden vegetieren die Veilchen auf Platz zehn. Nicht nur der Kader wird immer dünner - auch die Luft für Helm. Fans forderten bereits in den sozialen Medien Ex-Rapid-Meistermacher Peter Pacult.

