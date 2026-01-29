Von Verlobung zu Trennung: Stefanie Giesinger bricht im Podcast in Tränen aus

Die Schauspielerin erzählt in ihrem Podcast "G-Spot" darüber, dass sie nächtelang geweint habe.

Stefanie Giesinger (29) hat sich getrennt. In ihrem eigenen Podcast „G-Spot“ spricht das Model offen über das Ende einer Beziehung und gibt dabei tiefe Einblicke in ihren derzeitigen Gefühlszustand. Den Namen ihres Ex-Partners nennt sie zwar nicht, vieles deutet jedoch darauf hin, dass es sich um jenen Mann handelt, mit dem sie noch vor einiger Zeit verlobt war und über den sie öffentlich sehr liebevoll gesprochen hatte.

In der aktuellen Podcastfolge dreht sich alles um das Thema „Breakups“. Ein Thema, mit dem sich die ehemalige GNTM-Gewinnerin derzeit nur allzu gut identifizieren kann. „Da kann ich mich momentan gerade sehr gut mit identifizieren, ganz offensichtlich“, sagt Giesinger und gibt unumwunden zu, dass es ihr aktuell schlecht gehe. Ihr Gesprächspartner reagiert verständnisvoll und versucht, sie aufzumuntern, indem er ihr Komplimente macht: Trotz der belastenden Situation sehe sie großartig aus. „Das liegt halt daran, dass du in deinem Breakup-Glow bist“, merkt er an.

Tränen für das Model

Doch hinter der Fassade brodelt es. „Ich habe so viel geheult“, gesteht Giesinger. Die Trennung liegt offenbar bereits einige Wochen zurück, denn später erzählt sie, dass sie den Jahreswechsel noch gemeinsam mit ihrem Ex verbracht habe. Immer wieder brechen während der Aufnahme die Emotionen durch. „Es ist gerade echt viel. Das Leben testet mich“, sagt sie sichtlich mitgenommen und bittet ihren besten Freund Jannik, der sie durch die Folge begleitet: „Kannst du kurz übernehmen, sodass ich meine Tränen trocknen kann?“

Dating-Verbot

Auch räumliche Distanz scheint sie derzeit zu suchen. Deutschland fühle sich für sie momentan nicht richtig an, erklärt Giesinger, weshalb sie kurzerhand nach Mallorca geflogen sei. „Eigentlich war es mit einem anderen geplant, diesen anderen gibt es nicht mehr in meinem Leben“, sagt sie offen. Die Situation gehe ihr so nahe, dass sie selbst darüber erstaunt sei: „Ich könnte schon wieder heulen, und das wegen Männern.“ Genau das ärgere sie – und führt zu einer klaren Konsequenz: Für 2026 verhängt sie für sich selbst ein Dating-Verbot.

Stefanie Giesinger und Armando Mayr. © Instagram

Das Liebes-Aus kommt für viele überraschend, denn noch vor nicht allzu langer Zeit klang alles nach großer Zukunft. In ihrem Podcast hatte Giesinger bestätigt, wieder in einer festen Beziehung zu sein, und 2024 sogar ihre Verlobung öffentlich gemacht. Gerüchten zufolge soll ihr während einer gemeinsamen Japan-Reise ein Mann namens Armando Mayr ganz spontan einen Antrag gemacht haben – intim, ohne großes Aufsehen. Statt klassischer Ringe entschieden sich die beiden damals für tätowierte Verlobungsringe. Eine Hochzeit? Ja, irgendwann vielleicht, aber keinesfalls traditionell, betonte Giesinger damals.

Zu den Gründen der Trennung äußert sie sich nun nicht. Armando Mayr, Model, Unternehmer und Gründer einer veganen Konditorei in Berlin, hielt sich ohnehin weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auch Stefanie selbst hatte die Beziehung bewusst im Hintergrund geführt – offenbar eine Konsequenz aus früheren Erfahrungen.