Vergewaltigungs-Drama um GNTM-Star Alex Mariah Peter: "Bin als Frau nicht schuld"
© Instagram

Traurig

Vergewaltigungs-Drama um GNTM-Star Alex Mariah Peter: "Bin als Frau nicht schuld"

17.09.25, 20:17
Die Gewinnerin von 2021 gewährt nun tiefen Einblick in ein trauriges Kapitel.

Alex Mariah Peter ist ein Vorbild für viele, gewann als erstes Transmodel die Castingshow "Germany's Next Topmodel". Ihr Privatleben hielt sie stets gut unter Verschluss - bis jetzt! 

Alex hat jüngst Buch über ihr Leben verfasst. In "Work in Progress" ist nun auch eines der traurigsten Kapitel ihres Lebens zu finden. Sie berichtet von einer traumatischen Erfahrung. Auf einer Party wurde sie vergewaltigt.

Auf der Feier war auch ein Mann, mit dem Alex schon intim gewesen ist zu einem anderen Zeitpunkt. Als sie sich in ein Bett legt, weil sie müde ist, spürt sie plötzlich Hände, die sie begrapschen: "„Ich spüre Männerhände an meinem Körper, die meine Brust begrapschen, meinen Bauch entlangstreichen, deren Ziel ganz offensichtlich zwischen meinen Beinen liegt.“

Deutliche Worte

Alex macht deutlich, dass sie nicht will und sagt: „Ich habe keine Lust.“ Doch der Mann hört nicht auf, sie glaubt, es sei der Bekannte, mit dem sie schon einmal was hatte, doch als dieser in der Zimmertür steht weiß Alex: Ein Fremder hat sich an ihr vergriffen.

Bin nicht schuld

Gegenüber der Bild sagt sie: "Ich bin als Frau nicht selbst schuld, wenn Männer mich verbal belästigen oder sogar schlimmere Dinge tun.“ Angezeigt hat sie den Mann nie, obwohl sie lange überlegte. Denn es hat sie eine Frage gequält: Nämlich, ob sie „vergewaltigt wurde oder einfach eine unangenehme sexuelle Erfahrung hatte“. 

Für sie ist heute klar, dass ihr Unrecht geschehen ist: „Ich habe zwar nicht um mich geschlagen und laut um Hilfe gebrüllt. Aber ich habe nicht zugestimmt. Ich habe mehrfach klar und deutlich geäußert, dass ich nicht will. Dafür ist es irrelevant, ob ich wusste, wer mich gerade betatscht."

Vergewaltigungs-Drama um GNTM-Star Alex Mariah Peter:
© Getty Images

Die limitierte Auflage von "Work in Progress" ist soeben erschienen, beim RIVA Verlag.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

