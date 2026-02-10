Lunge durchbohrt! Schwerer Ski-Unfall von Ex-Bundesliga-Boss

Schock für Michael Preetz: Der Ex-Hertha-Boss verunglückte beim Skifahren in Saalbach-Hinterglemm schwer und liegt mit einem Lungenkollaps im Tauernklinikum in Zell am See.

Der aktuelle Erfolgsmacher des MSV Duisburg stürzte bei einer Abfahrt in Salzburg schwer. Michael Preetz, der mit seinem Verein derzeit auf Platz zwei der 3. Liga steht, brach sich bei dem Unfall drei Rippen. Besonders dramatisch: Eine der Rippen durchbohrte seine Lunge. Der 58-Jährige wurde umgehend mit dem Notarzt in das Tauernklinikum nach Zell am See gebracht, wo die Mediziner einen Lungenkollaps diagnostizierten. Ein Lungenflügel war infolge des Sturzes komplett zusammengefallen.

Schwerer Sturz auf vereister Piste

Vergangenen Freitag musste bereits ein medizinischer Eingriff vorgenommen werden. Unter Betäubung wurde Preetz ein Schlauch eingeführt, um die Luft zwischen Lunge und Brustwand abzusaugen, damit sich das Organ wieder entfalten kann. Preetz beschreibt die Situation gegenüber "BILD" so: „Die Piste war an einer Stelle sehr vereist und ich bin heftig gestürzt, obwohl ich eigentlich ein mehr als passabler Skifahrer bin. Dabei bin ich voll auf die Rippen gekracht.“ Der Ex-Profi leidet unter starken Schmerzen, vor allem beim Husten und Lachen. Die Folge des Unfalls sind nun konsequente Atemübungen und ein acht-wöchiges Sportverbot.

Erinnerungen an Fall Davie Selke

Interessanterweise ist das Thema Lungenkollaps für den Manager nicht völlig neu. Während seiner Zeit bei Hertha BSC erlitt der Stürmer Davie Selke im Jahr 2018 nach einem Trainings-Zusammenstoß eine ähnliche Verletzung und musste operiert werden. Nun ist Preetz selbst betroffen und hofft auf eine baldige Entlassung: „Das Wichtigste ist, dass sich meine Lunge wieder voll entfaltet, ich bald den Schlauch loswerde und aus der Klinik kann.“

Sieg beschleunigt die Heilung

Trotz der schweren Verletzung verfolgte Preetz am Sonntag den 4:2-Sieg seines MSV Duisburg gegen den Aufstiegskonkurrenten Verl via iPad aus dem Krankenbett. Der Erfolg scheint die Moral zu heben: „Das Ergebnis beschleunigt meinen Gesundheitsverlauf!“, so Preetz. Für den Rückweg gibt es bereits einen Plan: MSV-Mannschaftsarzt Dr. Peter Kaup wird ihn mit einem Krankentransport in Österreich abholen und sicher zu seiner Familie nach Berlin bringen.