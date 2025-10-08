Papst Leo XIV. veröffentlicht erstes großes Lehrschreiben

Das erste große Lehrschreiben von Papst Leo XIV. wird am Donnerstag (12.00 Uhr) veröffentlicht und im Vatikan vorgestellt.

Dieses hat die Form einer sogenannten Apostolischen Exhortation (Ermahnung) und trägt den Titel "Dilexi te" ("Ich habe dich geliebt"). Inhaltlich geht es in dem mit Spannung erwarteten Schreiben laut Vatikan um die Liebe zu den Armen.

Leo XIV. ist seit dem vergangenen Mai als erster US-Amerikaner das geistliche Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken. Bisher ist nicht vollends klar, welchen kirchenpolitischen Kurs er verfolgt. Das Thema Armut war etwas, das auch Leos Vorgänger, dem im April verstorbenen Franziskus, am Herzen lag.

Apostolische Exhortationen sind päpstliche Schreiben, denen eine besondere Bedeutung beigemessen wird. Anders als Enzykliken richten sie sich jedoch vor allem an innerkirchliche Adressaten und haben einen geringeren Verbindlichkeitsanspruch. Eine Enzyklika gilt hingegen als wichtigstes Papst-Lehrschreiben und als Ausdruck der obersten Lehrgewalt des Papstes.