Göttlicher Beistand: Rettet der Papst Ferrari aus der Krise?

Ferrari-Chef John Elkann hat bei einer Audienz im Vatikan Papst Leo ein ganz besonderes Präsent überreicht: ein Original-Lenkrad aus der Formel 1.

Der 49-Jährige traf das Kirchenoberhaupt wenige Tage zuvor gemeinsam mit seiner Frau Donna Lavinia Borromeo – und sorgte mit dem außergewöhnlichen Geschenk für neugierige Blicke des Pontifex.

Neben einem 1:18-Modell des SF90 XX Stradale hatte Elkann das echte Steuer eines Ferrari-Boliden im Gepäck. Es stammte aus dem Vorjahresmodell SF-24 von Scuderia-Pilot Charles Leclerc. Im Video des Kanals „Rome Reports“ ist zu sehen, wie Papst Leo das Lenkrad interessiert begutachtet, aber zunächst nicht erkennt, worum es sich handelt. „Das ist ein echtes Lenkrad. Es war schon wirklich im Einsatz“, erklärte Elkann. Dass das Display dunkel blieb, sorgte kurzzeitig für Verwunderung – bis der Ferrari-Boss schmunzelnd erläuterte, dass es mit einem Auto verbunden werden müsse.

Papst sehr erfreut

Elkann betonte, das Geschenk solle den Papst an dessen eigene Leidenschaft fürs Fahren erinnern. Für das Miniaturmodell habe er sich dagegen aus reinem Spaß entschieden. Der Papst nahm die Geschenke dankend entgegen und zeigte Elkann beim Abschied noch seinen schwarzen Jeep Grand Cherokee, auf den er besonders stolz ist – ein Plug-in-Hybrid aus dem Stellantis-Konzern, dessen Aufsichtsrat der Ferrari-Chef ebenfalls angehört.

Ganz neu ist die Idee nicht: Bereits 2005 hatte Ex-Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo Papst Benedikt XVI. ein Formel-1-Lenkrad von Michael Schumacher überreicht, dazu sogar einen Ferrari Enzo in Originalgröße. Das seltene Supercar wurde später versteigert, die Erlöse gingen an die Opfer der Tsunami-Katastrophe in Südostasien.