Ende November

Papst: Erste Auslandsreise führt Leo XIV. in die Türkei und Libanon

07.10.25, 12:36
Papst Leo XIV. wird vom 27. bis 30. November die erste Auslandsreise in die Türkei unternehmen.  

Anlass ist eine Pilgerfahrt nach İznik (dem antiken Nizäa) zum 1.700. Jahrestag des Ersten Konzils von Nicäa, teilte Papst-Sprecher, Matteo Bruni, am Dienstag mit. Vom 30. November bis 2. Dezember wird der Papst den Libanon besuchen.

Leo XIV. selbst hatte kürzlich über seine mögliche Teilnahme an den 1.700-Jahr-Feierlichkeiten des ökumenischen Konzils von Nicäa (Nizäa) gesprochen. Das Konzil hat die Grundlagen des christlichen Glaubensbekenntnisses definiert, die bis heute für alle christlichen Kirchen und Konfessionen gültig sind.

Mitte Juni hatte der Papst den libanesischen Staatspräsidenten Joseph Aoun im Vatikan empfangen. Dabei hatte Aoun die für einen Besuch notwendige offizielle Einladung in sein Land ausgesprochen. Anfang dieses Jahres hatten innerhalb weniger Wochen zwei hochrangige Vatikanvertreter den Libanon besucht: zunächst Kardinal Claudio Gugerotti, danach der Leiter der vatikanischen Entwicklungsbehörde, Kardinal Michael Czerny.

