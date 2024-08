70-Jähriger ertrinkt beim Fische Füttern

Ein 70-Jähriger ist Freitagabend in einem Tümpel in Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) ertrunken.

Ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der "NÖN" vom Sonntag (online). Laut dem Sprecher fütterte der Mann am Ufer Fische und fiel dabei ins Wasser. Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos. Der Verstorbene war allgemein in einem schlechten gesundheitlichen Zustand gewesen. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es keine.