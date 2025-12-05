Alle WM-Gruppen im Überblick

Die Gruppeneinteilung der Fußball-WM 2026 der Männer in den USA, Mexiko und Kanada nach der Auslosung am Freitag.

Mexiko und Südafrika eröffnen am 11. Juni im Aztekenstadion in Mexiko City die Fußball-WM 2026. Dem Co-Gastgeber wurden in der Gruppe A auch noch Südkorea und der Sieger des UEFA-Play-off D (Tschechien, Irland, Nordmazedonien oder Dänemark) zugelost. Die USA bekommen es in Pool D mit Australien, Paraguay und dem Sieger des UEFA-Play-off C (Slowakei, Kosovo, Türkei oder Rumänien) zu tun. Auch der dritte Mitveranstalter Kanada misst sich mit einem europäischen Play-off-Sieger.

In dem Fall ist es entweder Wales, Bosnien-Herzegowina, Italien oder Nordirland. Daneben warten in der Gruppe B die Schweiz und mit Katar der letztmalige WM-Gastgeber. Besonders schwer scheint es Frankreich erwischt zu haben, in der Gruppe I sind auch Senegal und Norwegen mit Topstürmer Erling Haaland zu finden. Das ergab die am Freitag während einer Zeremonie im John F. Kennedy Center for the Performing Arts vorgenommene Auslosung.

Gruppe A:

Mexiko

Südafrika

Südkorea

Sieger UEFA-Play-off D

(Tschechien, Irland, Nordmazedonien oder Dänemark)

Gruppe B:

Kanada

Sieger UEFA-Play-off A

(Wales, Bosnien-Herzegowina, Italien oder Nordirland)

Katar

Schweiz

Gruppe C:

Brasilien

Marokko

Haiti

Schottland

Gruppe D:

USA

Paraguay

Australien

Sieger UEFA-Play-off C

(Slowakei, Kosovo, Türkei oder Rumänien)

Gruppe E:

Deutschland

Curacao

Elfenbeinküste

Ecuador

Gruppe F:

Niederlande

Japan

Sieger UEFA-Play-off B

(Ukraine, Schweden, Polen oder Albanien)

Tunesien

Gruppe G:

Belgien

Ägypten

Iran

Neuseeland

Gruppe H:

Spanien

Kap Verde

Saudi-Arabien

Uruguay

Gruppe I:

Frankreich

Senegal

Norwegen

Sieger Interkontinental-Play-off B

(Bolivien, Suriname oder Irak)

Gruppe J:

Argentinien

Algerien

ÖSTERREICH



Jordanien

Gruppe K:

Portugal

Sieger Interkontinental-Play-off A

(Neukaledonien, Jamaika oder SR Kongo)

Usbekistan

Kolumbien

Gruppe L:

England

Kroatien

Ghana

Panama

Beim Eröffnungsspiel kommt es zu einer Neuauflage. Mexiko und Südafrika hatten auch schon die WM 2010 in Südafrika eröffnet, damals hatten sich die beiden Teams in Johannesburg mit 1:1 getrennt.