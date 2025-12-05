Alle WM-Gruppen im Überblick

Die Gruppeneinteilung der Fußball-WM 2026 der Männer in den USA, Mexiko und Kanada nach der Auslosung am Freitag.
Mexiko und Südafrika eröffnen am 11. Juni im Aztekenstadion in Mexiko City die Fußball-WM 2026. Dem Co-Gastgeber wurden in der Gruppe A auch noch Südkorea und der Sieger des UEFA-Play-off D (Tschechien, Irland, Nordmazedonien oder Dänemark) zugelost. Die USA bekommen es in Pool D mit Australien, Paraguay und dem Sieger des UEFA-Play-off C (Slowakei, Kosovo, Türkei oder Rumänien) zu tun. Auch der dritte Mitveranstalter Kanada misst sich mit einem europäischen Play-off-Sieger.
- ORF-Eklat: Mählich mit heftiger Attacke auf Trump
- US-Präsident Donald Trump bekommt FIFA-Friedenspreis
- WM-Hammerlos: Österreich trifft auf Messi
In dem Fall ist es entweder Wales, Bosnien-Herzegowina, Italien oder Nordirland. Daneben warten in der Gruppe B die Schweiz und mit Katar der letztmalige WM-Gastgeber. Besonders schwer scheint es Frankreich erwischt zu haben, in der Gruppe I sind auch Senegal und Norwegen mit Topstürmer Erling Haaland zu finden. Das ergab die am Freitag während einer Zeremonie im John F. Kennedy Center for the Performing Arts vorgenommene Auslosung.
Gruppe A:
- Mexiko
- Südafrika
- Südkorea
-
Sieger UEFA-Play-off D
(Tschechien, Irland, Nordmazedonien oder Dänemark)
Gruppe B:
- Kanada
-
Sieger UEFA-Play-off A
(Wales, Bosnien-Herzegowina, Italien oder Nordirland)
- Katar
- Schweiz
Gruppe C:
- Brasilien
- Marokko
- Haiti
- Schottland
Gruppe D:
- USA
- Paraguay
- Australien
-
Sieger UEFA-Play-off C
(Slowakei, Kosovo, Türkei oder Rumänien)
Gruppe E:
- Deutschland
- Curacao
- Elfenbeinküste
- Ecuador
Gruppe F:
- Niederlande
- Japan
-
Sieger UEFA-Play-off B
(Ukraine, Schweden, Polen oder Albanien)
- Tunesien
Gruppe G:
- Belgien
- Ägypten
- Iran
- Neuseeland
Gruppe H:
- Spanien
- Kap Verde
- Saudi-Arabien
- Uruguay
Gruppe I:
- Frankreich
- Senegal
- Norwegen
-
Sieger Interkontinental-Play-off B
(Bolivien, Suriname oder Irak)
Gruppe J:
- Argentinien
- Algerien
-
ÖSTERREICH
- Jordanien
Gruppe K:
- Portugal
-
Sieger Interkontinental-Play-off A
(Neukaledonien, Jamaika oder SR Kongo)
- Usbekistan
- Kolumbien
Gruppe L:
- England
- Kroatien
- Ghana
- Panama
Beim Eröffnungsspiel kommt es zu einer Neuauflage. Mexiko und Südafrika hatten auch schon die WM 2010 in Südafrika eröffnet, damals hatten sich die beiden Teams in Johannesburg mit 1:1 getrennt.