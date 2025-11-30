Alles zu oe24VIP
Schock Rechnungen
© Getty Images

Erhöhungen

Preis-Schock: DAS wird im Dezember alles teurer

30.11.25, 16:02
Teilen

Der neue Monat bringt erneut Preiserhöhungen mit sich. 

Derzeit vergeht fast kein Monat ohne neuen Preis-Schock. Im Juli wurden im Zuge des aktuellen Sparprogramms etwa die Gebühren für Reisepass, Personalausweis oder Führerschein drastisch erhöht. Im August folgte dann eine Preiserhöhung beim Klimaticket.

Im Dezember werden nun etwa Biertrinker zur Kasse gebeten. Insgesamt werden 18 Biermarken und über 100 Biersorten der Brau Union mit 1. Dezember teurer. Gösser, Zipfer und Co. kosten um bis zu 3,4 Prozent mehr. 

ÖBB erhöhen Preise

Mehr zahlen müssen auch Autofahrer. Die Vignette 2026, die bereits ab 1. Dezember gilt, kostet um 2,9 Prozent mehr. Für die Jahresvignette sind somit 106,80 Euro fällig.

Aber auch das Bahnfahren wird im Dezember teurer. Mit dem neuen Fahrplan gelten ab 14. Dezember auch neue Preise. Zugfahren in Österreich wird damit durchschnittlich 3,5 Prozent teurer.

Eine Preiserhöhung gibt es auch beim Streaming. Disney+ wird ab dem 13. Dezember 2025 wieder teurer. Vor kurzem erhöhte der Anbieter die Kosten für Neukunden. Nun kommen die Bestandskunden an die Reihe. Ab dem 13. Dezember kostet das günstigste Abo 6,99 Euro, das normale 10,99 Euro und das Premium 15,99 Euro.

