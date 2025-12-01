Tierischer Krimi "Zoomania 2" erobert die Kino-Charts

Die Fortsetzung der Kult-Animation spielte am Start-Wochenende über halbe Milliarde Dollar ein.

Mit rund 556 Millionen Dollar Einspielergebnis am Startwochenende avancierte "Zoomania 2" zum weltweit erfolgreichsten Kinostart eines Animationsfilmes aller Zeiten und zugleich weltweit erfolgreichstem Start des laufenden Jahres. In Österreich hat sich das rasante Animationsabenteuer mit einem Boxoffice von knapp 821.500 Euro und über 71.000 Besuchern in fünf Tagen souverän auf Platz 1 der Kinocharts geschlängelt und damit den erfolgreichsten Start eines Animationsfilmes des laufenden Kinojahres erzielt.

Zoomania 2 © Hersteller

Spannende Story

Zoomania 2 © Hersteller

In Walt Disney Animation Studios’ "Zoomania 2" geraten die tierischen Detektive Judy Hopps und Nick Wilde auf die rätselhafte Spur eines geheimnisvollen Reptils, das in Zoomania auftaucht und die Metropole völlig auf den Kopf stellt: Gary De’Snake! Um den Fall zu lösen, müssen die beiden undercover in völlig unbekannte Stadtteile vordringen – und dabei wird ihre wachsende Partnerschaft auf eine harte Probe gestellt. Bei ihren Ermittlungen treffen die beiden auch auf jede Menge neue Charaktere! Neben Gary De‘Snake und Biber Nibbles Maplestick gibt auch Quokka-Therapeutin Dr. Fuzzby ihr tierisches Leinwanddebüt.