BILLA-Markt in Wien-Landstraße unter neuer Leitung

Dzemaludin Imamovic übernimmt Standort am Franzosengraben – Fokus auf Regionalität, Frische und modernes Einkaufserlebnis.

Seit 2013 Teil der BILLA Familie, startet Dzemaludin Imamovic nun als Kaufmann durch und führt ab sofort den BILLA Markt in der Landstraße. Kund:innen dürfen sich auf ein vielfältiges Sortiment, moderne Services und ein engagiertes Team freuen.

Das Team rund um BILLA Kaufmann Imamovic freut sich auf die Kunden. © Billa AG/Harson

Ein erfahrener Kaufmann übernimmt das Ruder

Der BILLA Markt am Franzosengraben 17 im 3. Wiener Gemeindebezirk hat seit 11. Dezember 2025 einen neuen Kaufmann: Dzemaludin Imamovic. Der langjährige BILLA Mitarbeiter, zuletzt als Vertriebsmanager tätig, wagt mit Unterstützung des Unternehmens den Schritt in die Selbstständigkeit. Auf rund 800 m² Verkaufsfläche erwartet Kund:innen ein breites Sortiment aus Klassikern, starken Eigenmarken sowie regionalen Spezialitäten.

Der barrierefreie Markt verfügt über mehr als 35 Parkplätze sowie E-Ladestationen. Elektronische Preisschilder und Cashless-Kassen sorgen für ein zeitgemäßes, komfortables Einkaufserlebnis.

Rund 800 m² Verkaufsfläche im BILLA Team Imamovic bieten Platz für ein breites Sortiment. © Billa AG/Harson

Fokus auf gesunde Snacks und verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln

Kaufmann Imamovic möchte den Standort mit seiner persönlichen Handschrift prägen. Besonders wichtig ist ihm ein attraktives Angebot für die vielen büro­tätigen Kund:innen im Umfeld: „Ich werde einen besonderen Fokus auf gesunde Jausen- und Mittagsangebote wie eine Salat- und Vitaminbar legen“, erklärt er.

Ebenso zentral ist für ihn der bewusste Umgang mit Lebensmitteln: Produkte mit Schönheitsfehlern erhalten dank der BILLA Rettersackerln eine zweite Chance. Zusätzlich werden weiterhin Lebensmittel an die Caritas gespendet.

25-köpfiges Team kennt die Kundschaft seit Jahren

Das Team von Imamovic besteht aus 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereits vor der Übernahme im Markt tätig waren. Sie kennen die Wünsche der Stammkund:innen genau und beraten diese beim täglichen Einkauf. Das Sortiment umfasst zudem zahlreiche regionale Produkte, darunter Kaffee der Röstwerkstatt Korneuburg, Spezialitäten von Frey Delikatessen sowie Delikatessen von Hink Wien. Zum Eröffnungstag ergänzt ein Snack-Shop mit internationalen Süßigkeiten das Angebot.

Starker Rückhalt durch die BILLA Familie „Wir freuen uns sehr, Dzemaludin Imamovic als 40. BILLA Kaufmann willkommen zu heißen“, sagt Brian Beck, BILLA Vorstand Großhandel und Kaufleute. Mit seiner Erfahrung und seinem Engagement werde Imamovic wichtige Impulse für die Nahversorgung in Wien setzen. Bis Ende 2025 soll die Zahl der BILLA und BILLA PLUS Kaufleute weiter wachsen. Ab 2026 öffnet sich das Modell erstmals auch für externe Interessent:innen außerhalb von BILLA und REWE. Zudem sind weitere Märkte in Salzburg und Tirol geplant.