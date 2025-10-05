25. Lange Nacht der Museen: Zahl der Besucher in OÖ im Keller

282.672 Menschen besuchten am Samstag bei schlechtem Wetter die Museen des Landes - Nach 308.000 im Vorjahr und 347.998 im Jahr 2023

OÖ. Zum 25. Mal lud von Samstag auf Sonntag die "ORF-Lange Nacht der Museen" landesweit zur Nachtwanderung durch die heimische Museumslandschaft, wobei heuer zwischen 18 Uhr und Mitternacht über 660 Museen, Galerien und Kulturorte in Österreich und angrenzenden Ländern ihre Pforten öffneten - was bei Schlechtwetter 282.672 Menschen nutzten. Im Vorjahr wurden 308.000 Besucher gezählt. 2023 waren es gar noch 347.998 Nachtschwärmer gewesen.

Den höchsten Zulauf hatten laut einer Aussendung des ORF die Häuser in Wien, wo man 144.130 Museumsfreunde zählte. Schlusslicht im Bundesländerranking war Oberösterreich mit 7.384 Menschen. Im Vorjahr waren noch 9.200 Oberösterreicher dabei. Zum Vergleich: In der Steiermark nutzen 33.640 Kulturinteressierte das Angebot.

Tipp: Die Ausstellung "Sehnsucht Frieden 80 Jahre Kriegsende in Linz – 1945/2025" im Linzer Nordico Museum läuft noch bis 8. März.