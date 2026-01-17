Gina-Lisa Lohfink spricht erstmals über die Folgen einer missglückten Po-Operation und den Eingriff, der ihr zur Schmerzlinderung verhalf.

Gina-Lisa Lohfink, 39, durchlief nach einem Brazilian Butt Lift in der Türkei eine langwierige Heilungsphase. In ihrem Gesäß hatten sich alte Filler, Entzündungen und verunreinigtes Material angesammelt, teils bis in den Oberschenkel. Sie berichtet: „Da war so viel Dreck drin. So viel altes Zeug. Die Ärzte haben am Ende drei Stunden operiert", sagte sie der deutschen Bild.

Dr. Andreas Dorow (53) führte die Operation in Zürich durch, zunächst an einer Körperseite. Gina-Lisa Lohfink sagt: „Er hat mir mein altes Leben zurückgegeben. Die Hälfte vom Schmerz ist weg. Auch diese ständige Angst. Ich bin noch am Leben. Unkraut vergeht nicht!“

© Getty Images

Details zum Eingriff

Der Eingriff kostete rund 9000 Euro und diente ausschließlich der Behebung von Schäden früherer Operationen. Dorow, der bereits andere Prominente operierte, übernahm den Eingriff trotz Warnungen von Kollegen: „Sie haben gesagt: Das lohnt sich nicht, das ist ein Albtraum-Fall. Aber ich wusste: Wir müssen ihr helfen.“

Gina-Lisa Lohfink © Getty Images

Rückblick auf die OP-Historie

Gina-Lisa Lohfink war durch ihre Teilnahme an „Germany’s Next Topmodel“ 2008 bekannt geworden. Seitdem ließ sie mehrere Eingriffe durchführen, darunter Brustvergrößerung, Lippenunterspritzungen, Botox und Fettabsaugung. Die Komplikationen des Brazilian Butt Lift führten über zwei Jahre zu Schmerzen und Einschränkungen.

Status und Ausblick

Die Operation an der zweiten Körperseite steht noch aus. Gina-Lisa Lohfink äußert, dass ihr Körper für sie ein wichtiges Kapital ist: „Wenn ich mich schäme, ein Kleid anzuziehen, dann bin das nicht mehr ich. Mini-Kleider, sexy Sachen – das gehört zu mir.“ Die Heilung soll bis zu ihrem 40. Geburtstag am 23. September weitgehend abgeschlossen sein.