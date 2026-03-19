Medizinischer Notfall: Sorge um Chuck Norris

Laut "TMZ" wurde der Schauspieler Chuck Norris (86) auf Hawaii in ein Krankenhaus eingeliefert.

Quellen berichten dem Promi-Magazin, dass Chuck Norris einen medizinischen Notfall in den letzten 24 Stunden erlitten hat. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit ist der Grund für die Einlieferung unbekannt. Laut "TMZ" sei Chuck Norris guter Dinge.

Noch am Mittwoch trainierte der Schauspieler auf Hawaii und telefonierte mit einem Freund. Er soll bei bester Laune gewesen sein und machte Witze.

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