X-MAS Winterstories: Hier gibt es den günstigsten Punsch der Stadt

Am Schwarzenbergplatz eröffnet am 13. November ein neuer Adventmarkt mit Disco-Sound, Streetfood und Lounge-Flair. Die "X-MAS Winterstories" setzen auf gute Stimmung und kreative Kulinarik statt Krippe und Kitsch.

Disco-Beats treffen auf Hot Cocktails und exotisches Streetfood. Mit den "X-MAS Winterstories" bekommt Wien ab 13. November einen Wintermarkt, der ganz bewusst auf das klassische Adventprogramm verzichtet. Am Schwarzenbergplatz entsteht ein Treffpunkt für alle, die festliche Stimmung ohne Kitsch und Konvention suchen.

© freudewien

Das Opening: Punsch um 2 Euro

Zum Auftakt serviert das Team ein echtes Highlight. Beim "Winterstories Punsch Opening" gibt es von 15 bis 18 Uhr jede Punsch-Kreation für nur zwei Euro, begleitet von Live-Acts auf der Bühne. Wer an Wochentagen zwischen 14 und 17 Uhr vorbeischaut, profitiert zusätzlich von der Punsch Happy Hour mit wechselnden Specials. Kulinarisch geht die Reise von Wien über Mexiko bis nach Indien, begleitet von den größten Hits der 80er und 90er. Der Markt trägt das Motto "NOT the same procedure as every year", so die Veranstalter.

Hinter dem Konzept stehen Peter und Andrea Jöbstl. Die beiden führen die Agentur freudewien und haben mit dem Sommerformat "SandintheCity" bereits gezeigt, wie Stadterlebnis neu gedacht werden kann. "Wir schaffen einen Ort, an dem Menschen entspannt zusammenkommen, neue Leute treffen und einfach die kalte Jahreszeit genießen können", kündigen die beiden an. Die Winterstories werden bis 31. Dezember erzählt und öffnen täglich von 11 bis 22 Uhr mitten am Schwarzenbergplatz.