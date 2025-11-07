Alles zu oe24VIP
Punschpreise 2026
Preis-Check

So TEUER wird heuer der Punsch

07.11.25, 15:55
Christkindlmärkte starten: oe24 macht den Preis-Check

Milde Temperaturen, weit und breit kein Schnee – aber der erste Weihnachtsmarkt öffnete am Donnerstag seine Tore: Vor dem Schloss Schönbrunn prosteten sich VIPs wie Missy May und Toni Faber zu. Schon morgen öffnet das Weihnachtsdorf vor dem Stephansdom – ab 14. November wird auch am Rathausplatz, dem laut CNN „schönsten Adventmarkt der Welt“, gepunscht und geshoppt.

Jeder gibt pro Besuch im Schnitt 31 Euro aus

Spendabel. Trotz Teuerung sitzt bei den Besuchern jedes Jahr das Geld dank Weihnachtsstimmung etwas lockerer. 140 Millionen Euro wurden allein in Wien Umsatz gemacht, in ganz Österreich sogar 350 bis 400 Millionen Euro – vor allem mit Punsch und Glühwein, aber auch mit Geschenken und Souvenirs.

Im Vorjahr gab ein Besucher im Schnitt 31 Euro aus – 2019 waren es noch nur 22 Euro. Was wohl vor allem an den steigenden Preisen liegt.

10 Euro pro Punsch – inklusive Pfand

oe24 machte den Punsch-Preis-Check: Die Preise bleiben stabil – und hoch.

  • Am Schönbrunner Weihnachtsmarkt zahlt man 5,50 Euro für einen Punsch. Plus: 5 Euro Häferl-Pfand.
  • Am Wiener Rathausplatz feiert es sich etwas günstiger: Ein alkoholfreier Punsch oder Kinderpunsch ist bereits ab 3,50 Euro erhältlich, ein klassischer Glühwein ab 4,50 Euro, und die verschiedenen Punschvariationen starten bei etwa 4,90 Euro.
  • In den Weihnachtsdörfern am Stephansplatz oder vor dem Belvedere wurden die Preise „angepasst“: 5,80 Euro (Vorjahr: Ꞓ 5,50) pro Häferl, was einer moderaten Anpassung von rund 5 % entspricht.
  • Am Wintermarkt im Wiener Prater schlägt Punsch und Glühwein mit 5,50 € zu Buche. Spezialgetränke ab 6 Euro. 
  • Im Vergleich zu 2020: Anstieg um 100 %

Punschpreise 2026
Punschpreise 2026
Punschpreise 2026
Punschpreise 2026
Punschpreise 2026
Spezial-Mischungen wie etwa den Schilcher-Glühwein oder den Punsch mit Schuss Rum etwa im Wiener Alten AKH werden weitaus teurer verrechnet – hier fallen ohne Pfand bis zu 7,50 Euro an.Fazit: Der Rathausplatz ist im Vergleich überraschenderweise am günstigsten. Und: Die Preise steigen heuer wieder, dafür moderat um maximal 5 Prozent. Allerdings: Wer sich noch erinnern kann, dass vor 2020 noch Punsch samt Häferl-Pfand 5 Euro kostete, schnauft angesichts der aktuellen Preis-Politik. Das entspricht einem Anstieg von 100 Prozent in nur wenigen Jahren!

