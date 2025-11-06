Linz hat nach zerrupftem im Vorjahr heuer einen Vorzeigeweihnachtsbaum

Am Stamm mussten viele Äste abgesägt werden.

Linz. Der Weihnachtszauber hält Einzug in der Linzer Innenstadt: Heute gegen 10 Uhr, ist der traditionelle Linzer Weihnachtsbaum am Hauptplatz eingetroffen. Die etwa 19 Meter hohe Fichte wurde von der Marktgemeinde Klaffer am Hochficht im nördlichen Mühlviertel gespendet und per Tieflader nach Linz transportiert.

"Heuer können sich die Leute aber nicht beschweren", sagt ein vorbeikommender Pensionist zu den Arbeitern. Im Gegensatz zum Vorjahr ist die Fichte dicht gewachsen und imposant.

Die majestätische Fichte ist zirka 37 Jahre alt und wiegt knapp fünf Tonnen. Der Baum stammt aus einem bewirtschafteten Wald in der Böhmerwald-Region. Er konnte dort in Alleinlage besonders frei wachsen – mit viel Licht, Platz und guten Bodenbedingungen. Sie wurde sorgfältig ausgewählt, um als zentraler Blickfang des Linzer Christkindlmarktes zu dienen.

Ab Montag wird der Baum mit tausenden funkelnden LED-Lichtern geschmückt, die den Hauptplatz in vorweihnachtliche Stimmung tauchen werden. Die feierliche Übergabe des geschmückten Christbaums an die Stadt Linz findet am Samstag, 22. November, um 17 Uhr statt.