Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Christbaum aus dem Mühlviertel angeliefert
© oe24

Aus Mühlviertel

Linz hat nach zerrupftem im Vorjahr heuer einen Vorzeigeweihnachtsbaum

06.11.25, 13:50
Teilen

Am Stamm mussten viele Äste abgesägt werden. 

Linz. Der Weihnachtszauber hält Einzug in der Linzer Innenstadt: Heute gegen 10 Uhr, ist der traditionelle Linzer Weihnachtsbaum am Hauptplatz eingetroffen. Die etwa 19 Meter hohe Fichte wurde von der Marktgemeinde Klaffer am Hochficht im nördlichen Mühlviertel gespendet und per Tieflader nach Linz transportiert.

"Heuer können sich die Leute aber nicht beschweren", sagt ein vorbeikommender Pensionist zu den Arbeitern. Im Gegensatz zum Vorjahr ist die Fichte dicht gewachsen und imposant. 

Die majestätische Fichte ist zirka 37 Jahre alt und wiegt knapp fünf Tonnen. Der Baum stammt aus einem bewirtschafteten Wald in der Böhmerwald-Region. Er konnte dort in Alleinlage besonders frei wachsen – mit viel Licht, Platz und guten Bodenbedingungen. Sie wurde sorgfältig ausgewählt, um als zentraler Blickfang des Linzer Christkindlmarktes zu dienen.

Ab Montag wird der Baum mit tausenden funkelnden LED-Lichtern geschmückt, die den Hauptplatz in vorweihnachtliche Stimmung tauchen werden. Die feierliche Übergabe des geschmückten Christbaums an die Stadt Linz findet am Samstag, 22. November, um 17 Uhr statt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden