Neuer KI-Ring speichert Gedanken und übernimmt das Reden

Ein neues Technik-Gerät sorgt derzeit für Gesprächsstoff in der Technikszene. Ein junges Unternehmen hat einen Ring entwickelt, der Sprache in Text umwandeln und sogar mit einer künstlichen Stimme antworten kann.

Für Menschen, die viele Gedanken festhalten wollen, könnte dieses Gerät interessant sein.

Was der Ring leisten soll

Das Unternehmen Sandbar, gegründet von zwei früheren Angestellten eines großen US-Technik-Konzerns (Meta, USA), hat den sogenannten Stream Ring vorgestellt. Dieser Ring wird am Zeigefinger getragen. Anders als viele andere tragbare Geräte ist er nicht auf Sport oder Gesundheit ausgelegt, sondern soll als persönliches Gedächtnis für Gedanken dienen.

Wenn jemand mit dem Ring spricht, speichert er nicht einfach eine Audioaufnahme. Stattdessen wird die Sprache automatisch in Text umgewandelt. Dieser Text kann später in einer dazugehörigen App gelesen werden. Laut den Entwicklern kann das Handy dabei in der Tasche bleiben. Zum Sprechen und Hören empfiehlt das Unternehmen die Nutzung von Ohrhörern.

Steuerung über einfachen Fingertipp

Der Ring besitzt einen kleinen Sensor, über den Sprachaufnahmen gestartet und beendet werden können. Falls die eingebaute künstliche Stimme antwortet und das nicht gewünscht ist, kann man diese Antwort ebenfalls mit einer kurzen Berührung stoppen.

Antwort mit eigener Stimme

Die künstliche Stimme kann so eingestellt werden, dass sie wie die Stimme der Person klingt, die den Ring trägt. Wer das nicht möchte, kann eine neutrale technische Stimme wählen. Der Ring wählt automatisch aus verschiedenen Software-Modellen die passende Funktion, je nachdem, was gerade gemacht wird. Laut einem der Gründer möchten manche Menschen lieber ihre Gedanken als Körperdaten festhalten – und dafür sei der Ring gut geeignet.

Preis und Verfügbarkeit

Der geplante Verkaufsstart ist im Sommer 2026. Die Preise liegen bei 299 US-Dollar (Gold, Währung USA) und 249 US-Dollar (Silber, Währung USA). Für den vollen Funktionsumfang der App wird nach drei Monaten ein monatliches Abo von zehn US-Dollar (Währung USA) benötigt.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits rund 13 Millionen US-Dollar (Währung USA) an Geldmitteln erhalten.Einige Fachleute sind allerdings der Meinung, dass ähnliche Funktionen bereits mit einem Smartphone und Ohrhörern möglich sind. Der Ring kann allerdings zusätzlich einfache Audiofunktionen wie Musik starten, pausieren oder die Lautstärke verändern. Ob das den Preis rechtfertigt, wird unterschiedlich gesehen.