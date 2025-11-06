Leak enthüllt neue PS5-Symbole - DAS steckt dahinter

Sony arbeitet offenbar weiter daran, die PS5 mit neuen Möglichkeiten auszustatten. Hinweise darauf stammen aus einem Leak, bei dem neue Symbole im System der Konsole entdeckt wurden.

Diese könnten auf künftige Erweiterungen für das Spielen auf mehreren Geräten sowie auf neue Audio- oder Kommunikationsfunktionen hinweisen. Für Menschen in Österreich ist das besonders interessant, da viele Spieler sowohl Konsole als auch PC nutzen.

Neue Symbole im System

Ein Symbol deutet darauf hin, dass es in Zukunft möglich sein könnte, ein Spiel nur einmal zu kaufen und es sowohl auf der PS5 als auch auf dem PC zu nutzen. Dieses Konzept existiert bereits bei der Xbox unter dem Programm Xbox Play Anywhere. Sollte Sony einen ähnlichen Weg wählen, wäre das für viele Spieler ein Vorteil, da kein mehrfacher Kauf mehr nötig wäre.

Ein weiteres Symbol trägt die Bezeichnung Echo-Modus. Was genau dahinter steckt, ist derzeit noch offen. Es könnte sich um neue Funktionen rund um Ton oder Sprachübertragung handeln. Sony hat dazu noch nichts offiziell bekanntgegeben.

Unterschied zur PS4

In den Daten der PS4 tauchen diese Symbole nicht auf. Das weist darauf hin, dass die neuen Funktionen ausschließlich für die PS5 gedacht sein könnten. Sony möchte damit klar zeigen, dass die PS5 die Konsole ist, auf die man in Zukunft setzen soll. Seit dem Verkaufsstart im Jahr 2020 wurde die PS5 stetig erweitert. Neue Funktionen würden diesen Weg weiter unterstützen.

Ein Nutzer auf X mit dem Namen Amethxst hat die Symbole zuerst bemerkt. Er veröffentlichte dazu Aufnahmen direkt von einer PS5. Laut seiner Aussage wurden diese Symbole zwischen März und November 2025 hinzugefügt. Andere Nutzer reagierten neugierig, aber auch vorsichtig, da es sich nicht um eine offizielle Ankündigung handelt.

Wann Sony darüber spricht oder ob die Funktionen überhaupt kommen, ist aktuell noch offen. Klar ist jedoch: Sony arbeitet weiter daran, das Spielen auf der PS5 angenehmer zu gestalten.