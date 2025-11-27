Alles zu oe24VIP
weihnachtsmarkt wien
© oe24

Ranking

Wiener Christkindlmarkt in den Top 5 der besten Europas

27.11.25, 18:01
Teilen

Wien hat einen der schönsten Weihnachtsmärkte Europas! Das Magazin "Time Out" hat diesen ausgezeichnet. Die Nummer Eins befindet sich in Deutschland. 

Das ganze Land befindet sich gerade im Weihnachtsfieber. Die ersten Christkindlmärkte haben schon offen und stimmen uns langsam auf die festliche Zeit im Jahr ein. Da die meisten Märkte nur einige Wochen offen sind, können nicht alle besucht werden. Deshalb sind Ranglisten, wie etwa vom Reisemagazin "Time Out", bei der Planung hilfreich.

Das Magazin hat die zehn schönsten Weihnachtsmärkte Europas gekürt. Mit dabei ist auch ein österreichischer Christkindlmarkt.

Wien in der Top fünf

Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz landete im Ranking auf den fünften Platz. Das Magazin begründete die Entscheidung: "Größer ist nicht immer besser, aber gerade zu Weihnachten gilt oft: mehr ist mehr. Und genau das erwartet Sie in Wien während der Festtage, insbesondere in der "Weihnachtswelt", die sich unter dem imposanten, funkelnden Rathaus der österreichischen Hauptstadt erstreckt."

Neben den wunderschönen Lichtern und dem warmen Glühwein laden über 100 Stände, ein Rentierzug, ein Krippenpfad und ein zweistöckiges Ringelspiel zum Besuch ein.

Bester steht in Deutschland

Laut "Time Out" befindet sich der beste Weihnachtsmarkt in Nürnberg. Der Nürnberger Christkindlesmarkt wird vor allem für das abwechslungsreiche Angebot gelobt. Familien können dort Bilder mit goldhaarigen "Engeln" machen, welche sich durch die Menschenmenge bewegen. Abends können Erwachsene dann eine Tasse Glühwein oder das lokale Rauchbier genießen.

nürnberger christkindlesmarkt

1. Nürnberg, Deutschland: In Nürnberg steht einer der ältesten Weihnachtsmärkte. Das "Time Out" ist vor allem von der schönen Umgebung, gutem Essen und unglaublichem Glühwein beeindruckt. 

© Christof STACHE / AFP

manchester christmas market

2. Manchester, Großbritannien: In Manchester befinden sich über 200 Stände auf dem Albert Square.

© Paul ELLIS / AFP

paris weihnachtsmarkt

3. Paris, Frankreich: Der schönste Pariser Weihnachtsmarkt ist laut "Time Out" der Jardin des Tuileries. 

© Dimitar DILKOFF / AFP

budapest weihnachtsmarkt

4. Budapest, Ungarn: Vörösmarty tér ist der älteste Weihnachtsmarkt Budapests. "Time Out" lobt das breite Essensangebot, wie etwa Strudel, Gulasch und mehr. 

© Attila KISBENEDEK / AFP

weihnachtsmarkt wien

5. Wien, Österreich: Der Wiener Christkindlmarkt lädt mit über 100 Stände, ein Rentierzug, ein Krippenpfad und ein zweistöckiges Ringelspiel zum Besuch ein. 

© oe24

vilnius weihnachtsmarkt

6. Vilnius, Litauen: "Time Out" hebt die besondere Ruhe des Marktes hervor. Diesen besuchen weniger Touristen.

© Getty Images

london weihnachtsmarkt

7. London, Großbritannien: Über die britische Hauptstadt schreibt das Magazin: "Ganz schön teuer - aber was London an günstigen Angeboten fehlt, macht die Stadt mit völlig übertriebenem, durch und durch weihnachtlichem Glanz wieder wett".

© Getty Images

luzern weihnachtsmarkt

8. Luzern, Schweiz: Das "Lozärner Weihnachtsmärt" beeindruckte "Time Out" vor allem mit den Glühweintassen. Sie sind ein beliebtes Sammelobjekt, welches man an verschiedenen Ständen wieder auffüllen lassen kann. 

© Getty Images

tallinn weihnachtsmarkt

9. Tallinn, Estland: Seit 1441 wird in Tallinn ein riesiger Weihnachtsbaum aufgestellt, früher als jedes andere europäische Stadt. 

© Getty Images

kopenhagen weihnachtsmarkt

10. Kopenhagen, Dänemark

© Getty Images

Vor allem für die "alkoholischen Getränke" soll der Nürnberger Christkindlesmarkt besonders gut sein. Der Wiener Christkindlmarkt ist hingegen für eine "extravagante Vorweihnachtszeit" geeignet.

