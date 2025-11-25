Millionen fallen auf diesen "Christkindlmarkt" rein

Ein Bild zeigt einen Weihnachtsmarkt vor dem Buckingham Palace in London. Dabei gibt es dort gar keinen Christkindlmarkt.

Inmitten der Vorfreude auf die Weihnachtszeit verbreitete sich in den sozialen Medien ein traumhaftes Bild: Ein glitzernder Weihnachtsmarkt mit festlich geschmückten Holzhütten, funkelnden Lichterketten und einem großen Tannenbaum direkt vor dem Buckingham Palace. Tausende von Nutzern teilten die Bilder – doch viele Besucher, die tatsächlich dorthin reisten, fanden: Nichts davon ist real.

Von Social Media in die Irre geführt

Die Ursprungsgeschichte dieses Weihnachtsmarkts liegt in Instagram-, Facebook- und TikTok-Beiträgen, die eine malerische Winterwelt vor dem Palasthaus zeigten. Die Bilder verbreiteten sich rasend schnell und erreichten ein Millionenpublikum. Viele Nutzer – Einheimische und Touristen gleichermaßen – wurden von diesen Darstellungen regelrecht in die Irre geführt und reisten in Vorfreude nach London.

KI hinter dem Weihnachtsmärchen

Als die Besucher tatsächlich vor dem Buckingham Palace eintrafen, sahen sie jedoch keine festlichen Buden, keinen geschmückten Baum, keine Händler – stattdessen war da nur abgesperrter Platz, Zäune, Gerüste und Leere. Einige der enttäuschten Besucher sprachen gar von einer „Zeitverschwendung“ – „dunkel, kalt und nichts da“, berichtete ein 36-jähriger Londoner laut Medien.

Die vermeintlichen Bilder des Marktes stammen nicht aus realen Fotografien – sie wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt. In den manipulierten Motiven sind Details merkwürdig: Zum Beispiel scheinen die Lichterketten „aus dem Nichts zu hängen“, und der Schnee verteilt sich auffallend gleichmäßig.

Die BBC berichtete, dass sogar Reiseblogger und Influencer auf den Fake hereingefallen sind – sie teilten die KI-Bilder, ohne zu merken, dass diese nicht die Realität zeigen.Das britische Königshaus beziehungsweise die Royal Collection Trust, die für den Buckingham Palace zuständig ist, hat inzwischen deutlich klargestellt: Es wird keinen Weihnachtsmarkt auf dem Vorplatz des Palastes geben. Stattdessen existiert ein „Royal Mews Christmas Shop“, ein saisonaler Pop-up-Laden mit weihnachtlichen Souvenirs – aber eben kein Markt mit Buden, Glühwein und geschmückten Hütten.