49 Ehrenzeichen im NÖ Landhaus überreicht

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) überreichte am Dienstag insgesamt 49 Ehrenzeichen im Sitzungssaal des NÖ Landtages in St. Pölten.

Darunter waren 43 Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich, zwei Berufstitel, zwei Bundes-Ehrenzeichen, eine Gedenkmedaille des Landes Niederösterreich sowie eine Rettungsmedaille des Bundeslandes Niederösterreich.

"Bei uns in Niederösterreich ist es eine liebgewonnene Tradition, dass wir für besondere Leistungen Danke sagen“, meinte Mikl-Leitner, die betonte: "Wir befinden uns mitten im Advent – eine Zeit, in der wir unsere Traditionen, unser Brauchtum und unsere Rituale besonders hochhalten.“ Das sei wichtig und richtig, denn „unsere Traditionen geben uns Halt und Orientierung, sie schenken uns Kraft und Gemeinschaftssinn“, sagte die Landeshauptfrau und erinnerte an das Martinsfest, an den Nikolo und an die Weihnachtsmärkte. "Alle diese Traditionen und Rituale sind Teil unserer Identität: Sie verbinden Generationen, stärken unseren Zusammenhalt und zeigen, was unser Land ausmacht“, so Mikl-Leitner.

"Teil unserer Identität"

"Wir haben in unserem Bundesland viele Persönlichkeiten, die im Miteinander unser Niederösterreich zu einer der lebenswertesten und liebenswertesten Regionen in ganz Europa weiterentwickelt haben – einer Region, in der die Menschen in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben können“, sagte die Landeshauptfrau und dankte den Anwesenden für ihre geleistete Arbeit. Blicke man auf die Lage in der Welt – auf den Krieg in der Ukraine, die Spannungen im Nahen Osten und eine unberechenbare US-Politik –, so entstehe oft der Eindruck, dass die "Welt aus den Fugen gerät“, führte sie weiter aus. All diese globalen Entwicklungen hätten auch Auswirkungen auf unsere Heimat; Niederösterreich könne sich davon nicht abkoppeln. Das Bundesland werde aber Kurs halten und alles tun, was ein Land tun könne, um Familien eine hohe Lebensqualität sowie den Betrieben attraktive Rahmenbedingungen zu bieten, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Zu den wichtigsten Zukunftsschritten zählten die Kinderbetreuungsoffensive zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Verwaltungsreform und der Gesundheitsplan 2040+. So seien etwa 70 Prozent aller neuen Kinderbetreuungsgruppen in Österreich im vergangenen Jahr in Niederösterreich eröffnet worden, betonte Mikl-Leitner und verwies auf die erfolgreiche blau-gelbe Kindergartenoffensive.

Stellvertretend für die Geehrten zeigte sich Robert Brieger, General i. R., dankbar für die Auszeichnung und sagte: "Die Geehrten haben in den vergangenen Jahren Leistungen vollbracht, die nicht selbstverständlich waren. Die Zeiten, die wir durchleben, sind keine einfachen. Eine große Herausforderung für die gesamte Gesellschaft ist es, Wohlstand und Demokratie auch für die kommenden Jahre und Jahrzehnte zu erhalten.“