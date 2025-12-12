Christbäume im AK-Check: Preisunterschiede von bis zu 183 Prozent

Nicht nur der Preis auch die Herkunft zählt: Die Familie Kaiser schlägt ihre Bäume in Kirchschlag bei Linz.

OÖ. Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat in Linz, Linz-Land, Wels und Steyr bei 68 Verkaufsständen die Preise für Nordmanntannen in Premium-Qualität mit 1 Meter und 1,70 Meter Länge erhoben: Nordmanntannen mit 1 Meter gibt es zwischen 9,90 und 28 Euro. Bei Bäumen mit 1,70 Meter liegt der Preis zwischen 24,99 und 48 Euro. Die Preisunterschiede betragen bis zu 183 Prozent.

Den günstigsten Baum mit einem Meter gibt es bei Thalinger in Linz um 9,90 Euro, jenen mit 1,70 Meter um 24,99 Euro im Dehner Garten-Center. Wer einen Baum aus dem Inland bevorzugt, bekommt den günstigsten 1,70 Meter Christbaum bei Sommer am Mörtelbauerweg 2 in Linz um 25 Euro.

Tipp: Bei der Familie Kaiser, die im Volksgarten und am Urfahranermarkt-Areal verkauft, kommen die Bäume aus Kirchschlag bei Linz.

Im Vergleich zum Vorjahr haben 21 Prozent der Händler den Preis beibehalten, 59 Prozent haben ihn erhöht und 21 Prozent gesenkt.

Bei einigen Anbietern gibt es zehn Prozent Rabatt für bestimmte Kundengruppen, z.B. für Besitzer der Familienkarte OÖ.

Der Baum sollte bis vor dem Fest kühl und möglichst sonnen- und windgeschützt gelagert werden. Wichtig ist, dass er nicht austrocknet und keinen großen Temperaturschwankungen unterliegt.