Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.500 aktien down -0.16% Andritz AG 63.70 aktien down -0.31% BAWAG Group AG 124.50 aktien up +0.89% CA Immobilien Anlagen AG 22.640 aktien up +0.35% CPI Europe AG 15.150 aktien up +0.53% DO & CO Aktiengesellschaft 196.00 aktien up +0.31% EVN AG 26.750 aktien down -0.37% Erste Group Bank AG 99.00 aktien down -0.55% Lenzing AG 22.650 aktien up +0.67% OMV AG 47.440 aktien up +0.42% Oesterreichische Post AG 30.900 aktien down -0.32% PORR AG 30.800 aktien up +0.82% Raiffeisen Bank Internat. AG 38.340 aktien up +1.64% SBO AG 27.900 aktien down -0.18% STRABAG SE 78.50 aktien down -0.25% UNIQA Insurance Group AG 14.940 aktien up +0.27% VERBUND AG Kat. A 61.35 aktien down -0.32% VIENNA INSURANCE GROUP AG 57.70 aktien up +1.41% Wienerberger AG 29.360 aktien down -0.47% voestalpine AG 38.880 aktien down -0.31%
  1. oe24.at
  2. Business
Alps Resorts knackt die Millionenmarke: Rekordjahr für Tiroler Tourismusunternehmen
© Alps Resorts

Tourismus

Alps Resorts knackt die Millionenmarke: Rekordjahr für Tiroler Tourismusunternehmen

12.12.25, 09:37
Teilen

Eine Million Nächtigungen markieren neuen Meilenstein in der 14-jährigen Firmengeschichte. Mit einem Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr bestätigt der Betreiber von mehr als 45 Aparthotels und Ferienhaus-Resorts seinen Platz unter den wachstumsstärksten Hotelgruppen Europas.

Alps Resorts, einer der führenden Tourismusbetriebe Österreichs, hat 2024 erstmals die Marke von einer Million Nächtigungen überschritten – ein Rekord, der die dynamische Entwicklung des Tiroler Unternehmens eindrucksvoll unterstreicht.

Die Geschäftsführung von ALPS RESORTS (v.l.n.r.): Thomas Payr, MBA (CMO), Gerhard Brix (CEO) und Gerhard Brix Jun. (COO)

Die Geschäftsführung von ALPS RESORTS (v.l.n.r.): Thomas Payr, MBA (CMO), Gerhard Brix (CEO) und Gerhard Brix Jun. (COO)

© Alps Resorts

Ganzjahrestourismus als Erfolgsfaktor 
Der starke Zuwachs sei kein Zufall, betonen die Verantwortlichen. Vielmehr sei er das Ergebnis einer klaren Strategie, die auf Ganzjahrestourismus, regionale Wertschöpfung und nachhaltiges Wachstum setzt.
„Unser Nächtigungsrekord zeigt, dass das Segment der Aparthotels und Ferienhaus-Resorts weiterhin boomt. Individuelle und flexible Urlaubskonzepte sind heute so gefragt wie nie“, erklärt Geschäftsführer Thomas Payr.
Bemerkenswert ist dabei die inzwischen nahezu ausgeglichene Verteilung der Nächtigungen zwischen Winter und Sommer. Lag das Verhältnis vor der Pandemie noch bei 60:40, verzeichnet das Unternehmen mittlerweile eine stabile Balance – ein deutlicher Hinweis auf die wachsende Bedeutung ganzjähriger alpiner Urlaubsdestinationen.

Starke Monate und belebter Herbst 
Die nächtigungsstärksten Monate 2024 waren Jänner, Februar und August. Auch die Feiertage im Juni sorgten nach einem eher ruhigen Saisonstart für einen kräftigen Anstieg.
Besonders erfreulich sei aber die Entwicklung im Herbst, betont Payr: Zwischen September und November stieg die Nachfrage nach Bergurlaub spürbar an – ein Trend, der die Ganzjahresstrategie zusätzlich stützt.

Private Spas sind bei Gästen sehr gefragt.

Private Spas sind bei Gästen sehr gefragt.

© Alps Resorts

Privat Spa als Wachstumsmotor in der Nebensaison 
Einen zentralen Treiber für dieses Wachstum sieht Alps Resorts im Bereich Privat Spa. Resorts mit privaten Wellness-Bereichen verzeichneten überdurchschnittliche Zuwächse, besonders in der Nebensaison. Das Konzept stärkt die Positionierung des Unternehmens als Anbieter hochwertiger, ganzjährig attraktiver Urlaubsangebote.

Internationale Auszeichnung für dynamisches Wachstum Nicht nur der Nächtigungsrekord sorgt für Schlagzeilen: Alps Resorts zählt erneut zu den wachstumsstärksten Unternehmen Europas.Im Ranking „Europe’s Long-Term Growth Champions 2026“ der Financial Times belegte das Unternehmen mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 41,51 Prozent (2014–2024) in der Kategorie Hospitality & Travel einen Platz unter den Top 5 Europas.Diese Auszeichnung bestätigt den langfristig stabilen Wachstumspfad des Tiroler Erfolgsunternehmens und unterstreicht die wirtschaftliche Kontinuität, die Alps Resorts in den vergangenen Jahren aufgebaut hat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden