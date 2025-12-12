Alps Resorts knackt die Millionenmarke: Rekordjahr für Tiroler Tourismusunternehmen

Eine Million Nächtigungen markieren neuen Meilenstein in der 14-jährigen Firmengeschichte. Mit einem Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr bestätigt der Betreiber von mehr als 45 Aparthotels und Ferienhaus-Resorts seinen Platz unter den wachstumsstärksten Hotelgruppen Europas.

Alps Resorts, einer der führenden Tourismusbetriebe Österreichs, hat 2024 erstmals die Marke von einer Million Nächtigungen überschritten – ein Rekord, der die dynamische Entwicklung des Tiroler Unternehmens eindrucksvoll unterstreicht.

Die Geschäftsführung von ALPS RESORTS (v.l.n.r.): Thomas Payr, MBA (CMO), Gerhard Brix (CEO) und Gerhard Brix Jun. (COO) © Alps Resorts

Ganzjahrestourismus als Erfolgsfaktor

Der starke Zuwachs sei kein Zufall, betonen die Verantwortlichen. Vielmehr sei er das Ergebnis einer klaren Strategie, die auf Ganzjahrestourismus, regionale Wertschöpfung und nachhaltiges Wachstum setzt.

„Unser Nächtigungsrekord zeigt, dass das Segment der Aparthotels und Ferienhaus-Resorts weiterhin boomt. Individuelle und flexible Urlaubskonzepte sind heute so gefragt wie nie“, erklärt Geschäftsführer Thomas Payr.

Bemerkenswert ist dabei die inzwischen nahezu ausgeglichene Verteilung der Nächtigungen zwischen Winter und Sommer. Lag das Verhältnis vor der Pandemie noch bei 60:40, verzeichnet das Unternehmen mittlerweile eine stabile Balance – ein deutlicher Hinweis auf die wachsende Bedeutung ganzjähriger alpiner Urlaubsdestinationen.

Starke Monate und belebter Herbst

Die nächtigungsstärksten Monate 2024 waren Jänner, Februar und August. Auch die Feiertage im Juni sorgten nach einem eher ruhigen Saisonstart für einen kräftigen Anstieg.

Besonders erfreulich sei aber die Entwicklung im Herbst, betont Payr: Zwischen September und November stieg die Nachfrage nach Bergurlaub spürbar an – ein Trend, der die Ganzjahresstrategie zusätzlich stützt.

Private Spas sind bei Gästen sehr gefragt. © Alps Resorts

Privat Spa als Wachstumsmotor in der Nebensaison

Einen zentralen Treiber für dieses Wachstum sieht Alps Resorts im Bereich Privat Spa. Resorts mit privaten Wellness-Bereichen verzeichneten überdurchschnittliche Zuwächse, besonders in der Nebensaison. Das Konzept stärkt die Positionierung des Unternehmens als Anbieter hochwertiger, ganzjährig attraktiver Urlaubsangebote.

Internationale Auszeichnung für dynamisches Wachstum Nicht nur der Nächtigungsrekord sorgt für Schlagzeilen: Alps Resorts zählt erneut zu den wachstumsstärksten Unternehmen Europas.Im Ranking „Europe’s Long-Term Growth Champions 2026“ der Financial Times belegte das Unternehmen mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 41,51 Prozent (2014–2024) in der Kategorie Hospitality & Travel einen Platz unter den Top 5 Europas.Diese Auszeichnung bestätigt den langfristig stabilen Wachstumspfad des Tiroler Erfolgsunternehmens und unterstreicht die wirtschaftliche Kontinuität, die Alps Resorts in den vergangenen Jahren aufgebaut hat.