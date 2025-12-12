Jahreskarte wird teurer: Wien stürzt beim Öffi-Preisvergleich vom Thron

Salzburg und nicht mehr Wien hat im Bundesländer-Vergleich ab 2026 die günstigste Öffi-Jahreskarte.

Ab 2026 wird das Öffi-Fahren in Wien spürbar teurer. Mit einem Preis von 467 Euro verliert die Hauptstadt ihren langjährigen Spitzenplatz im Bundesländer-Ranking. Salzburg übernimmt die Krone und bietet mit 399 Euro die günstigste Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich.

Besonders deutlich ist der Preisunterschied im Vergleich zu Oberösterreich, wo das Klimaticket künftig 703 Euro kosten wird. Die Differenz zwischen dem günstigsten und dem teuersten Ticket steigt damit auf satte 304 Euro. Für Wien bedeutet die Anhebung von bisher 365 Euro auf 467 Euro ein Plus von über 100 Euro. Wer auf die digitale Variante setzt, spart immerhin sechs Euro.

Bundesländer-Vergleich ab 2026

Klimaticket Salzburg: 399 Euro (plus 6 Euro)

Kärnten Ticket: 430 Euro (keine Änderung)

Klimaticket VMOBIL (Vorarlberg): 448 Euro (plus 14 Euro)

Jahreskarte Wien: 467 Euro / 461 Euro digital (plus 102 Euro / plus 96 Euro)

Klimaticket Steiermark: 514 Euro (keine Änderung)

Klimaticket Region (Niederösterreich plus Burgenland): 533 Euro (keine Änderung)

Klimaticket Tirol: 590 Euro (keine Änderung)

Klimaticket Oberösterreich: 703 Euro (plus 111 Euro)

Öffi-Fahren doppelt so teuer wie Parken

"Ein Jahr mit den Öffis fahren kostet dann in Wien mehr als doppelt so viel wie ein Jahr parken. In Zürich ist es umgekehrt. Ab Jänner kostet dort ein Jahr parken deutlich mehr als die Jahreskarte für den Öffentlichen Verkehr", so VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Eine Entwicklung, die Fragen aufwirft - vor allem in einer Stadt, die sich gerne als Öffi-Vorbild sieht.

Günstiger als das Auto bleibt das Öffi-Fahren aber auch mit den neuen Preisen. Rechnet man das amtliche Kilometergeld von 50 Cent pro Kilometer, deckt die WienerJahreskarte lediglich Kosten von rund 934 Autokilometern ab. In anderen Bundesländern ist der Unterschied noch deutlicher.