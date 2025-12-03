Da schau her! FC Bayern in neuen Hingucker-Trikots

Nur zwei Tage nach der offiziellen Vorstellung trägt der FC Bayern sein neues, ungewöhnliches Warm-up-Shirt erstmals vor Publikum.

Vor dem DFB-Pokalspiel bei Union Berlin feiert das Oberteil am Mittwochabend seinen Einsatz – und dürfte erneut für Gesprächsstoff sorgen.

Der Rekordmeister hatte das Shirt am Montag präsentiert. Auf weißem Grund ziehen sich rote vertikale Streifen über die Vorderseite. Für besonders viele Reaktionen sorgten jedoch die blauen Akzente, ein schwarzer Querbalken sowie ein kleiner gelber Farbfleck am Ärmel und seitlich am Saum. Viele Fans zeigten sich in den sozialen Netzwerken irritiert vom bunten Mix – andere lobten das mutige Design.

Fest steht: Die Bayern-Profis werden das Shirt regelmäßig zu sehen bekommen. Es ist ausschließlich fürs Warmmachen vor den Spielen gedacht und kostet 70 Euro (ohne Beflockung). Die Langarm-Variante als Pullover liegt bei 110 Euro.