Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Da schau her! FC Bayern in neuen Hingucker-Trikots
© Getty

Gemischte Meinung

Da schau her! FC Bayern in neuen Hingucker-Trikots

03.12.25, 21:52
Teilen

Nur zwei Tage nach der offiziellen Vorstellung trägt der FC Bayern sein neues, ungewöhnliches Warm-up-Shirt erstmals vor Publikum. 

Vor dem DFB-Pokalspiel bei Union Berlin feiert das Oberteil am Mittwochabend seinen Einsatz – und dürfte erneut für Gesprächsstoff sorgen.

Der Rekordmeister hatte das Shirt am Montag präsentiert. Auf weißem Grund ziehen sich rote vertikale Streifen über die Vorderseite. Für besonders viele Reaktionen sorgten jedoch die blauen Akzente, ein schwarzer Querbalken sowie ein kleiner gelber Farbfleck am Ärmel und seitlich am Saum. Viele Fans zeigten sich in den sozialen Netzwerken irritiert vom bunten Mix – andere lobten das mutige Design.

Fest steht: Die Bayern-Profis werden das Shirt regelmäßig zu sehen bekommen. Es ist ausschließlich fürs Warmmachen vor den Spielen gedacht und kostet 70 Euro (ohne Beflockung). Die Langarm-Variante als Pullover liegt bei 110 Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden